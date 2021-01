Covid 19 aggiornamento dal Comune, 1030 guariti, 74 positivi

Aggiornamento dati Covid 19 Dal portale regionale della Protezione Civile, i dati aggiornati ad oggi indicano nel nostro comune 74 persone positive, i guariti dall’inizio della pandemia1030.

L’aumento dei casi dopo una breve flessione dei giorni scorsi ci ricorda che il senso di responsabilità non deve mai venir meno per la nostra e l’altrui salute, per le famiglie che in maniera diretta o indiretta continuano a lottare con questo virus.

La lotta al Covid-19 dipende ancora oggi dai nostri comportamenti, quello che dobbiamo e possiamo fare è rispettare le regole nella quotidianità, nelle nostre azioni. Non allentiamo mai la guardia.