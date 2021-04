Covid a Bastia Umbra, numeri confortanti, solo 53 positivi

“Da settimane i dati elaborati dal Servizio di Epidemiologia del Distretto Sanitario sono confortanti, oggi 53 le persone positive, un numero sempre crescente di guariti ma ancora sette persone ricoverate. Come già sottolineato, resta fondamentale il rispetto dei comportamenti anti-contagio soprattutto a seguito delle riaperture delle scuole e della somministrazione dei vaccini. Solo non facendo circolare il virus, rispettando le norme basilari sarà possibile tornare mano a mano alla normalità. Il prezzo pagato in questi mesi dalla nostra comunità è stato altissimo proprio per questo adesso più che mai dobbiamo contrastare la pandemia”.

E’ quanto scrive il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, aggiungendo che continuano i controlli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e della sicurezza privata. Prosegue la campagna di prevenzione Covid-19 con la somministrazione di test forniti dalla Protezione Civile regionale a disposizione gratuitamente per la cittadinanza. L’invito a prenotare è stato rivolto dapprima ai commercianti e esercenti di bar e ristoranti, successivamente aperto a tutta la popolazione. Le procedure sono svolte con l’ausilio di volontari tra medici e infermieri, farmacie comunali, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Agesci Gruppo Scout Bastia 1, Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra, Croce Bianca Bastia ANPAS”.

