La Giornata Nazionale dell’Afasia a Bastia Umbra 🗓

Il 21 Ottobre di ogni anno è dedicato alla Giornata Nazionale dell’Afasia, un disturbo del linguaggio spesso causato da danni cerebrali come ictus, traumi cranici o tumori. In quest’occasione, Bastia Umbra, insieme ad altri 10 comuni umbri, parteciperà all’iniziativa nazionale “Illuminiamo le città”, promossa da A.IT.A. Federazione, per sensibilizzare il pubblico su questa condizione. La Rocca Baglionesca e il Monumento di Colomba Antonietti, simboli della città, saranno illuminati di rosso, richiamando l’attenzione sulle sfide affrontate dalle persone con afasia.

L’obiettivo dell’iniziativa è evidenziare l’importanza della riabilitazione neurologica e offrire supporto informativo e sociale alle persone colpite da questa condizione e alle loro famiglie. Per favorire la consapevolezza pubblica, verranno organizzati incontri e punti informativi a Perugia e in alcune strutture riabilitative regionali, dove verranno distribuite piantine di erica, simbolo dell’afasia. L’AITA, in collaborazione con l’Ordine dei Tecnici Sanitari e la Caritas Diocesana di Perugia, intende promuovere la comprensione e l’empatia per chi vive con questa condizione, spesso poco compresa e sottovalutata.

Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile contattare il Presidente A.IT.A. Umbria, Nicoletta Pauselli, al numero 3384198129.