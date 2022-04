Punto vaccinale torna al Palazzo della Salute a Bastia Umbra

Da oggi sono in vigore le nuove regole anti Covid dopo la fine dell’emergenza, in vista di un graduale ritorno alla normalità. Il punto vaccinale allestito dal 27 dicembre scorso al Pala Eventi torna al Palazzo della Salute (ingresso 4) in Piazza del Tabacchificio, a Bastia Umbra dove le vaccinazioni per gli adulti saranno somministrate dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, per i bambini il sabato dalle 14.30 alle 18. Resta invece attivo a Santa Maria degli Angeli il drive-throuh (ingresso Pala Eventi) dove vengono effettuati i tamponi dalle 8 alle 11;