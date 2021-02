Si utilizzi Umbria fiere come spazio per vaccinazione di massa contro il covid

ndividuare le strutture di Umbria Fiere come spazio destinato ad ospitare la campagna di vaccinazione di massa contro il covid-19 per la zona del comprensorio assisano”.: “Ho ascoltato le proposte avanzate dall’Amministrazione comunale di Assisi, ma in questo momento così delicato bisogna evitare ogni tipo di scatto in avanti più utile per la campagna elettorale in ottica elezioni che non a vantaggio della salvaguardia della salute dei cittadini.

Non c’è dubbio che le peculiarità degli spazi di Umbria Fiere rispondano in maniera più efficace alle esigenze di un centro di vaccinazione di massa. Stiamo parlando di una struttura situata a poche centinaia di metri di distanza dall’uscita della superstrada, quindi facilmente raggiungibile in auto, con parcheggi funzionali e ampi spazi a disposizione, adatti ad evitare assembramenti, sia per l’attesa che per il post vaccinazione.

L’idoneità di Umbria Fiere per questo tipo di emergenze sanitarie, tra l’altro, è stata già testata positivamente per l’esecuzione dei tamponi. Auspico che la Usl Umbria 1 e le autorità sanitarie diano riposta positiva al suo utilizzo”.

