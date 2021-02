Villa Salus compie 30 anni, significativo traguardo per la clinica di Bastia

I mportante e significativo traguardo per Villa Salus e per la famiglia Franceschini. La clinica di Bastia Umbra, inaugurata il 7 luglio 1991 dal dottor Giulio Franceschini, festeggia 30 anni di attività. Oggi Villa Salus, nella quale operano due generazioni di medici rappresentati dal dott. Giulio Franceschini e dalla dott.ssa Chiara Franceschini, è fiore all’occhiello nell’ambito della dermatologia e non solo. “La clinica – racconta Giulio Franceschini – fu chiamata Villa Salus in onore di un’altra clinica con lo stesso nome presente a Bastia Umbra già nei primi del ‘900. Ne abbiamo un tariffario originale incorniciato nella mia sala di attesa. Tuttavia era la prima volta che a Bastia e non solo veniva inaugurata una clinica laser, un centro di cura della pelle e una clinica estetica guidata da un dermatologo”.

Un centro dermatologico che fa dell’esperienza, della passione e dell’estrema cura verso i pazienti il proprio punto di forza, con un occhio sempre attento alle novità e agli sviluppi in campo medico e medico-estetico: “In passato – racconta Chiara Franceschini – l’edificio era un’abitazione. Poi è stato ristrutturato dall’architetto Graziano Zorloni dello studio Citterio di Milano e dall’architetto Adriano Bozzetti con lo scopo di renderlo non tanto un ospedale, quanto una “dimora della salute”, ossia un luogo adibito alla salute della pelle intesa come assenza di malattie, ma anche come benessere psico-fisico del paziente. Ecco perché a Villa Salus, oltre alla dermatologia, ci siamo sempre occupati di medicina estetica”.

Fin dal 1991 la mission della clinica è sempre stata quella di offrire ai propri pazienti, senza attese, la soluzione al proprio problema dermatologico. Ancora oggi, l’utilizzo di tecniche e metodiche all’avanguardia e il costante aggiornamento scientifico dei propri specialisti sono i mezzi attraverso cui Villa Salus si impegna a garantire la migliore assistenza possibile durante tutte le fasi del processo clinico, dalla diagnosi alla terapia.

“Fondatore come detto è il dott. Giulio Franceschini, che al tempo lavorava come dermatologo già da circa 10 anni. Io invece – racconta Chiara Franceschini – che il giorno dell’inaugurazione frequentavo a scuola la seconda elementare, ci lavoro come dermatologa dal 2014, come medico dal 2011, come addetta al laboratorio di analisi dal 2001 e – sottolinea emozionata – come tutto il resto… dal 1991! Oggi, grazie alla mia esperienza nei policlinici di Roma, ho portato delle novità, come la microspia confocale, di cui siamo gli unici riferimenti in tutto il centro Italia”. Un traguardo importante e significativo quello del trentennale di Villa Salus, che si impegna anche nel 2021 a garantire ai propri pazienti esperienza, avanguardia ed efficacia in ogni fase del percorso di cura. “Grazie a tutti!”.