A Bastia Umbra biblioteca diventa Rifugio contro la violenza

Primo presidio umbro della rete nazionale contro la violenza

📌 FLASH NEWS – La Biblioteca Alberto La Volpe di Bastia Umbra entra nella rete nazionale “i Rifugi”: è la prima biblioteca dell’Umbria. Diventerà un presidio di prossimità per informare e orientare le donne verso i servizi antiviolenza.

La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra entra nella rete nazionale “i Rifugi” e diventa la prima biblioteca dell’Umbria ad aderire al progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

L’iniziativa è promossa dalla casa editrice Settenove, in collaborazione con Percorso Donna APS, con il sostegno della Fondazione Giulia Cecchettin e il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche.

L’adesione è maturata nell’ambito del Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Bastia Umbra e punta a creare un ulteriore luogo facilmente accessibile nel quale le donne in difficoltà possano ricevere informazioni e un primo orientamento verso i servizi specializzati.

Un secondo presidio accanto al Punto d’Ascolto

La biblioteca lavorerà in collegamento con il Punto d’Ascolto di Bastia Umbra, già attivo sul territorio. L’obiettivo è rafforzare una rete locale capace di intercettare eventuali situazioni di difficoltà anche all’interno di uno spazio quotidiano e aperto alla cittadinanza.

«L’ingresso della Biblioteca “Alberto La Volpe” nella rete “i Rifugi” rappresenta un risultato importante per Bastia Umbra e nasce da una scelta precisa maturata all’interno del Tavolo delle Pari Opportunità», afferma l’assessora Elisa Zocchetti.

Per l’assessora, essere la prima biblioteca umbra a ottenere il riconoscimento significa soprattutto rafforzare i servizi già presenti, creando un secondo presidio cittadino di prossimità.

«Una biblioteca non è soltanto uno spazio di cultura, ma può diventare anche un luogo di ascolto, prevenzione e orientamento», sottolinea Zocchetti, evidenziando l’importanza di collegare competenze e servizi differenti per aumentare le possibilità di raggiungere chi necessita di aiuto.

Personale formato per un primo orientamento

Il progetto “i Rifugi”, nato nel 2023, coinvolge librerie e biblioteche sensibili al tema della violenza di genere e prevede una specifica preparazione degli operatori, oltre al collegamento con i Centri antiviolenza presenti nei territori.

A Bastia Umbra, la bibliotecaria ha partecipato a un percorso formativo dedicato al riconoscimento delle situazioni di difficoltà e alle modalità attraverso le quali fornire un primo orientamento.

La biblioteca avrà inoltre a disposizione i contatti dei Centri antiviolenza locali e regionali e materiale informativo destinato alle persone che abbiano necessità di conoscere i servizi ai quali rivolgersi.

Uno scaffale dedicato a parità, diritti e prevenzione

All’interno della Biblioteca “Alberto La Volpe” è stato istituito anche uno scaffale tematico sulla parità di genere, sui diritti e sulla prevenzione della violenza, accompagnato da una bibliografia selezionata e accessibile a tutta la cittadinanza.

L’ingresso nella rete nazionale mette così in relazione Biblioteca Comunale, Tavolo delle Pari Opportunità e Punto d’Ascolto, aggiungendo un nuovo punto di informazione e orientamento alla rete già presente a Bastia Umbra.

Il riconoscimento assume inoltre una valenza regionale: la “Alberto La Volpe” è infatti la prima biblioteca dell’Umbria a diventare un “Rifugio”, aprendo all’interno di un luogo dedicato alla cultura un ulteriore spazio di prevenzione e prossimità contro la violenza di genere.