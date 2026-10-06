ABC Hub, nuovi percorsi di apprendimento per DSA, BES e ADHD

DSA, BES e ADHD: percorsi e tariffe agevolate a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Nasce ABC Hub a Bastia Umbra: percorsi di apprendimento per studenti con DSA, BES e ADHD. Open Day il 17 ottobre dalle 15:30 in via Martiri Ungheresi 1. Agevolazioni per chi aderisce entro ottobre, fino a esaurimento risorse.

L’Associazione Bastia Città avvia a Bastia Umbra ABC Hub – Autonomia, Benessere, Competenze, un progetto che propone a studenti e famiglie percorsi personalizzati di apprendimento. L’iniziativa dedica particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi con DSA, BES e ADHD, puntando sul metodo di studio e sulla valorizzazione delle capacità individuali.

La proposta amplia il sostegno ai compiti attraverso un lavoro centrato sui bisogni della persona. L’obiettivo è accompagnare gli studenti verso una maggiore indipendenza, aiutandoli a conoscere le proprie risorse e a individuare strategie adeguate per affrontare l’attività scolastica.

Agevolazioni per le adesioni entro ottobre

Il sostegno di Fondazione Perugia consentirà di applicare tariffe ridotte nel primo trimestre del progetto, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per le famiglie che aderiranno entro il mese di ottobre, secondo le modalità stabilite dall’associazione, sono previste agevolazioni del 30% sui percorsi individuali e fino al 40% sulle attività in piccolo gruppo. Le riduzioni riguardano dunque entrambe le formule offerte, con percentuali differenti in base al percorso scelto.

Strumenti compensativi e doposcuola specialistico

ABC entra nella Rete Centri Anastasis, adottando un modello di doposcuola specialistico rivolto agli studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali.

Le attività prevedono postazioni informatiche dedicate, software e strumenti compensativi, affiancati da strategie per rendere lo studio progressivamente più autonomo e consapevole. Il modello Anastasis comprende il lavoro in piccoli gruppi e il raccordo con la scuola e le famiglie.

L’équipe è composta da psicologhe e tutor dell’apprendimento ed è coordinata da Maria Antonietta Prota, psicologa e tutor con competenze specifiche nell’ambito dei DSA, BES e ADHD.

Accoglienza e verifica degli obiettivi

L’accesso ai servizi si svilupperà in quattro passaggi. Il primo sarà dedicato alle informazioni e alla conoscenza iniziale. Seguiranno l’accoglienza e la raccolta dei bisogni, necessarie per orientare la scelta tra attività individuali e piccolo gruppo.

Il percorso proseguirà con il monitoraggio nel tempo e la ridefinizione degli obiettivi, così da adeguare il lavoro alle esigenze osservate. Il supporto allo studio sarà quindi accompagnato da momenti di valutazione dell’andamento delle attività.

Il confronto con docenti e genitori

Con il consenso dei genitori, l’associazione potrà favorire il dialogo con gli insegnanti e la condivisione degli obiettivi educativi. Il confronto comprenderà anche la lettura congiunta di PDP e PEI, rispettando ruoli e competenze delle persone coinvolte.

Sono inoltre previsti percorsi di Parent Training, nei quali le famiglie potranno confrontarsi e acquisire strumenti per accompagnare i figli senza sostituirsi a loro. L’attenzione sarà rivolta all’organizzazione, all’autonomia e alla continuità educativa.

Open Day il 17 ottobre

La presentazione alle famiglie si terrà sabato 17 ottobre, dalle ore 15:30, nella sede dell’Associazione Bastia Città, in via Martiri Ungheresi 1, a Bastia Umbra.

Per informazioni e iscrizioni sono disponibili l’indirizzo associazionebastiacitta@gmail.com e i numeri 349 260 2082 e 392 465 9200.