Active.Youth, Bastia Umbra accoglie oltre 60 giovani europei

Dal 20 al 23 settembre Palio, volontariato e cittadinanza UE

📌 FLASH NEWS – Active.Youth arriva a Bastia Umbra dal 20 al 23 settembre: oltre 60 partecipanti da cinque Paesi europei tra incontri, Palio de San Michele, volontariato, tradizioni e attività dedicate alla cittadinanza europea e scambio UE.

Active.Youth arriva a Bastia Umbra per una nuova tappa del progetto europeo dedicato alla partecipazione dei giovani, al volontariato, al patrimonio culturale e alla cittadinanza europea. Dal 20 al 23 settembre la città ospiterà le delegazioni provenienti da Albania, Francia, Ungheria e Spagna, insieme ai partecipanti italiani.

L’iniziativa rientra in “Active.Youth – Active Youth in EU Cultural Activities”, progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, nell’ambito dell’azione Networks of Towns. Il Comune di Bastia Umbra svolge il ruolo di capofila e coordinatore internazionale della rete che coinvolge cinque Paesi europei.

Sono attesi oltre 50 giovani provenienti dall’estero ai quali si uniranno i partecipanti italiani. Complessivamente, le attività interesseranno più di 60 persone, tra ragazzi, ragazze e soggetti impegnati nell’organizzazione e nello svolgimento del programma.

Quattro giornate dedicate alla partecipazione

Il progetto coinvolge in particolare giovani tra i 18 e i 30 anni, chiamati a confrontarsi su temi legati alla partecipazione alla vita delle comunità, al volontariato, alle tradizioni locali e al patrimonio culturale.

La tappa di Bastia Umbra rappresenta una nuova fase di un percorso già avviato nei mesi precedenti. Il progetto aveva preso il via con il meeting internazionale del 27 febbraio, seguito dall’incontro in presenza organizzato a Luz-Saint-Sauveur, in Francia.

Dopo l’appuntamento umbro, il programma proseguirà nel 2027 negli altri Paesi coinvolti nella rete europea.

Active.Youth incontra il Palio de San Michele

Le giornate bastiole coincideranno con uno dei principali appuntamenti della città, il Palio de San Michele. Le delegazioni potranno così conoscere direttamente una manifestazione legata alla storia e alla partecipazione della comunità locale.

Dall’arrivo previsto domenica 20 settembre fino alla conclusione dei lavori di mercoledì 23, i giovani entreranno in contatto con Rioni, Taverne e realtà impegnate nell’organizzazione del Palio.

Il programma unirà momenti di confronto e attività sul territorio. Sono previsti incontri di lavoro, laboratori dedicati alla cucina tradizionale, iniziative organizzate con i Rioni, visite alla città e occasioni di socializzazione.

I partecipanti prenderanno parte anche alle Sfilate del Palio, affiancando alle attività culturali momenti dedicati alla condivisione e alla restituzione dei risultati maturati durante il progetto.

Tradizioni locali come strumento di partecipazione

L’obiettivo della tappa è utilizzare il patrimonio culturale e le tradizioni come strumenti capaci di avvicinare le nuove generazioni al volontariato, alla partecipazione democratica e alla vita delle comunità.

L’esperienza è stata costruita per consentire ai giovani provenienti dai diversi Paesi di conoscere Bastia Umbra attraverso un rapporto diretto con le persone e con le realtà che partecipano alla vita cittadina.

L’organizzazione coinvolge famiglie ospitanti, scuole, Centri Sociali, Ente Palio de San Michele, Rioni, Associazione Bastia Gemellaggi e strutture di accoglienza, insieme alle persone che hanno collaborato nei mesi precedenti alla preparazione dell’iniziativa.

Pecci: un nuovo modo di vivere i gemellaggi

Il sindaco Erigo Pecci ha sottolineato il valore dell’incontro tra persone provenienti da contesti differenti, indicando nella tappa di Active.Youth una forma rinnovata di gemellaggio fondata sul confronto tra generazioni, culture e competenze.

Secondo il sindaco, riuscire a portare contemporaneamente a Bastia Umbra giovani provenienti da cinque Paesi rappresenta un risultato legato sia al lavoro organizzativo sia alla capacità di utilizzare le opportunità offerte dai finanziamenti europei.

Pecci ha inoltre richiamato il contributo fornito dalle famiglie, dalle scuole, dai Centri Sociali, dall’Ente Palio, dai Rioni e dalle associazioni impegnate nella preparazione delle quattro giornate.

L’invito alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha invitato la cittadinanza a partecipare alle iniziative previste dal 20 al 23 settembre e ad accogliere le delegazioni internazionali.

La presenza degli ospiti durante il Palio offrirà l’occasione per presentare non soltanto le tradizioni locali, ma anche il sistema di relazioni, volontariato e partecipazione che contribuisce ogni anno alla realizzazione della manifestazione.

L’incontro tra i giovani europei e la comunità bastiola rappresenta quindi uno degli elementi centrali della tappa italiana del progetto, con attività pensate per favorire un confronto diretto tra esperienze diverse.

Progetto finanziato con 179.280 euro

Active.Youth è finanziato dall’Unione Europea con 179.280 euro e avrà una durata complessiva di 21 mesi, con conclusione prevista nel settembre 2027.

Il programma comprende eventi online e incontri internazionali nei territori dei diversi partner coinvolti. La tappa di Bastia Umbra si inserisce così in un percorso più ampio che proseguirà nei prossimi mesi attraverso ulteriori appuntamenti nei Paesi della rete.