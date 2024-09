Anziano aggredito, amministrazione comunale esprime vicinanza e solidarietà

In merito alla vile aggressione avvenuta ai danni di un signore anziano nella notte fra Sabato e Domenica, l’Amministrazione Comunale intende esprimere tutta la sua solidarietà e vicinanza alla vittima e ai suoi familiari, condannando duramente l’episodio e ringraziando le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha permesso di identificare il colpevole che ora dovrà rispondere alle sue responsabilità.

Queste azioni violente oltre a colpire il singolo, vittima dell’aggressione, si riflettono sull’intera comunità andandone a minare la fiducia nei confronti del prossimo, la serenità e la sicurezza. Tutto ciò è inammissibile e non tollerabile in alcun modo poiché è un diritto di tutti potersi sentirsi al sicuro nel proprio quotidiano e vivere in una società in cui non dover temere il prossimo.

In questa vicenda le Forze dell’Ordine hanno svolto un eccellente lavoro d’indagine per risalire subito al colpevole, il supporto e l’impegno dell’Amministrazione Comunale, come già espresso in vari contatti con le autorità, è quello di mettere in campo azioni di prevenzione e controllo affinché si possa coordinare un efficace sistema di monitoraggio e intervento nelle situazioni di pericolo per la cittadinanza, poiché nessuno deve poter credere di trovarsi in una zona franca in cui condotte come questa siano tollerate e giustificate. Bastia è altro, merita altro e sarà altro.

Ancora una volta esprimiamo la nostra vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, oltre a tutte le persone colpite da una vicenda che ha creato disagio e sconcerto a tutto il quartiere, in cui episodi del genere non devono esistere in alcun modo.