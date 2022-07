Search for: Search Button

Bando per contributi a favore famiglie con almeno 4 figli

Un sostegno economico alle famiglie numerose: è questa la finalità dell’avviso pubblico, emesso dal Comune di Assisi in quanto capofila della Zona Sociale 3, per la concessione di contributi a favore di nuclei familiari con almeno 4 figli.

L’obiettivo infatti è aiutare le famiglie numerose che, in quanto tali, devono sopportare maggiori spese per la crescita e l’educazione dei figli. Le risorse stanziate sono 12.406,37 euro.

Il contributo è di 150 euro per ogni figlio minore. Possono presentare domanda coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come il numero dei figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18 anni, e un Isee del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.

L’avviso è rivolto ai residenti nei comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica).

I richiedenti, utilizzando l’apposito modello pubblicato insieme al bando sul sito istituzionale di ciascun ente, dovranno indirizzare le domande al proprio comune di residenza, tramite raccomandata a/r, posta elettronica certificata (Pec) o consegna a mano all’Ufficio protocollo. La scadenza è fissata per il 15 settembre 2022, termine dopo il quale si procederà all’esame delle domande pervenute e alla definizione di una graduatoria in base alla quale saranno erogati i contributi, in un’unica soluzione e fino a concorrenza delle risorse economiche stanziate.

(Cro/Adnkronos)