Bastia Umbra guida progetto europeo per giovani attivi

Il meeting di avvio venerdì, una rete di cinque paesi

Si avvia formalmente venerdì mattina – 27 febbraio 2026 nella Sala Consigliare del Comune – il percorso di “Active.Youth”, l’iniziativa che vede il Comune di Bastia Umbra coordinare una rete internazionale di amministrazioni locali e organizzazioni civiche per incentivare la mobilitazione consapevole dei giovani e il protagonismo volontario su scala continentale. L’appuntamento delle 10:00 rappresenta il battesimo ufficiale di una collaborazione strutturata finanziata dal programma CERV dell’Unione Europea, dedicato ai valori democratici, all’uguaglianza e alla promozione dei diritti fondamentali.

La composizione della rete continentale

La governance del progetto racchiude realtà amministrative e associative provenienti da cinque Stati europei. Accanto all’ente promotore umbro operano il comune francese di Luz-Saint-Sauver, la municipalità albanese di Gjirokastër, l’associazione ungherese Karancs Kincse Közhasznú Egyesület con sede a Karancslapujtő, e la Mancomunitat de la Ribera Alta che rappresenta gli interessi della Comunità Valenciana. Questa composizione geografica garantisce una prospettiva plurale sui fenomeni di partecipazione civica, offrendo ai giovani occasioni concrete di confronto metodologico e scambio di strumenti operativi sviluppati in contesti sociali differenziati.

Il programma della giornata inaugurale

L’incontro si articola secondo una struttura che alterna interventi di quadro strategico a testimonianze di esperienze concrete. Dopo il saluto istituzionale dell’amministrazione bastiana, Monia Minciarelli di Bastia Gemellaggi illustrerà la visione complessiva dell’iniziativa attraverso una presentazione dedicata ai target, alle azioni progettate e agli esiti misurabili. Nel corso della sessione matutina avrà luogo anche la presentazione ufficiale dell’identità visiva di “Active.Youth”, elemento simbolico che sintetizza la vocazione europeista e giovanilista della partnership.

L’analisi critica sul fenomeno del volontariato

Tra i contributi di rilievo figura l’intervento di Chiara Giannelli, esponente del CESVOL Umbria e del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli. Il suo intervento dal titolo “Ruolo e Crisi del Volontariato in Italia” propone un’indagine sui processi di trasformazione delle organizzazioni della società civile e sulle strategie innovative per attrarre le generazioni emergenti verso forme di impegno solidale. L’analisi intende offrire un quadro aggiornato delle dinamiche che caratterizzano il panorama del terzo settore contemporaneo, con particolare attenzione alle difficoltà di reclutamento e ai nuovi modelli di coinvolgimento.

Le presentazioni dei partner territoriali

La delegazione francese, guidata da Jean-Pierre Louvat in qualità di vicepresidente del comitato di gemellaggio di Luz-Saint-Sauver, porterà la testimonianza di giovani rappresentanti delle realtà associative francesi coinvolte nel progetto, illustrando un’esperienza innovativa pensata per il territorio occitano. La sessione si conclude con la proiezione di materiale multimediale dedicato alla presentazione della città d’oltralpe.

Il contingente albanese fornirà una descrizione della municipalità di Gjirokastër e delle associazioni locali che partecipano all’iniziativa europea. La rappresentanza ungherese sarà assicurata dall’organizzazione Karancs Kincse Közhasznú Egyesület, che porterà le esperienze maturate nel territorio centroeuropeo. I delegati spagnoli della Ribera Alta presenteranno tre esperienze distinte di coinvolgimento giovanile: il Gruppo Giovani Locale Antella, l’associazione Nova Muixeranga d’Algemesí, e l’iniziativa dei MANRA Youth Correspondents, progetto di corrispondenti giovanili che coniuga comunicazione e partecipazione civica.

Verso gli sviluppi successivi della partnership

Il progetto “Active.Youth” si inscrive nella strategia dell’amministrazione bastiana di consolidare le reti di cooperazione internazionale e ampliare gli scenari di crescita civica per i residenti più giovani. Attraverso il finanziamento del programma CERV, l’ente locale intende rafforzare ulteriormente il sistema dei gemellaggi europei già avviati, creando occasioni autentiche di dialogo interculturale, trasmissione di metodologie operative e sviluppo di competenze di cittadinanza attiva.

Il meeting di venerdì 27 febbraio segna simbolicamente il passaggio dalla fase di progettazione a quella di implementazione. Nei mesi successivi la partnership svilupperà incontri in formato sia virtuale che in presenza presso le diverse sedi territoriali, coinvolgendo progressivamente associazioni giovanili, amministratori locali e cittadinanza attiva. L’orizzonte temporale abbraccia l’intero anno solare, con l’obiettivo di sedimentare una rete stabile di scambio e collaborazione finalizzata al rafforzamento della consapevolezza democratica e della responsabilità collettiva tra i giovani europei.