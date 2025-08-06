Bastia Umbra si mobilita: solidarietà concreta per Gaza

Il sindaco Pecci invita a non ignorare l’orrore in Palestina

Bastia Umbra ha dedicato una serata di riflessione alla grave situazione che sta interessando Gaza e il popolo palestinese, sottolineando l’importanza di non abituarsi alla tragedia che ogni giorno si consuma in quella regione. Il sindaco Pecci ha ribadito che non si può rimanere indifferenti davanti alla devastazione, alla sofferenza e alla morte che si susseguono senza sosta.

L’appello è chiaro: occorre mantenere alta l’attenzione internazionale su quanto accade, evitando che la cronaca venga relegata a un fatto lontano e distante dalla realtà di ciascuno. Ogni immagine trasmessa dai media racconta storie di dolore, di bambini affamati, di vite interrotte e di famiglie spezzate, e per questo è dovere di cittadini, associazioni e amministratori fare in modo che questi drammi non cadano nell’oblio.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata con il supporto dell’Associazione Assopace Palestina, si è voluto trasmettere un messaggio forte e chiaro di vicinanza e sostegno a Gaza. La serata è stata animata anche da contributi significativi, tra cui la testimonianza diretta di chi vive o conosce da vicino la situazione e l’esecuzione al violino di Brahim Boukdad, che ha accompagnato i momenti di confronto con toccante intensità.

Il sindaco Pecci ha ringraziato i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato, evidenziando come la comunità di Bastia Umbra si ponga al fianco del popolo palestinese, impegnandosi a mantenere viva l’attenzione globale sulla crisi. L’invito è a non distogliere mai lo sguardo da questa realtà e a fare la propria parte, affinché la sofferenza finisca al più presto.

Bastia Umbra conferma così il suo impegno civile e la solidarietà verso Gaza, chiamando tutti a sostenere con forza e cuore la causa di pace e giustizia.