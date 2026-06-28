Caldo, a Bastia attivo un punto di accoglienza climatizzato

Servizi e trasporto per anziani e persone fragili nel territorio

Anche Bastia Umbra rientra tra i Comuni interessati dal Protocollo operativo per l’emergenza caldo 2026, con l’attivazione di un servizio dedicato alla tutela delle persone maggiormente esposte ai rischi legati alle alte temperature. A renderlo noto è la coalizione di liste civiche e partiti di centrodestra di Bastia Umbra, che richiama l’attenzione sull’importanza di informare tempestivamente la popolazione sull’esistenza del servizio.

Casa della Comunità individuata come punto di ristoro

La Casa della Comunità di Bastia Umbra, situata presso il distretto sanitario dell’ex tabacchificio Giontella, è stata individuata come struttura climatizzata destinata ad accogliere anziani e cittadini fragili durante le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate. L’obiettivo è offrire un ambiente sicuro e confortevole per ridurre gli effetti del caldo estremo sulle persone più vulnerabili.

Previsto anche il servizio di trasporto

Il protocollo contempla anche un servizio di trasporto organizzato dai Comuni con il supporto dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile di Assisi. L’iniziativa consente anche ai cittadini con difficoltà negli spostamenti di raggiungere la struttura climatizzata e usufruire dell’accoglienza prevista.

Assistenza domiciliare per i casi più delicati

L’iniziativa è promossa dal Distretto Assisano dell’USL Umbria 1 e interessa tutti i Comuni della Zona Sociale 3: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Il piano prevede inoltre la possibilità di attivare interventi di assistenza domiciliare e ulteriori misure di sostegno in presenza di situazioni di particolare fragilità o durante le ondate di calore più intense.

L’invito a informarsi sui servizi disponibili

Alla luce delle elevate temperature registrate in questi giorni, la coalizione invita i cittadini, soprattutto coloro che assistono familiari anziani o persone non autosufficienti, a rivolgersi ai servizi sociali comunali o alla Casa della Comunità per conoscere le modalità di accesso alle prestazioni disponibili.

Nel comunicato viene infine sottolineata la necessità che informazioni di interesse sanitario e sociale siano diffuse con la massima rapidità attraverso tutti i canali istituzionali, affinché le persone più fragili possano essere informate in tempo utile e accedere ai servizi predisposti per affrontare l’emergenza caldo.