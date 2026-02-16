Carnevale valorizza Bastia Umbra con una festa partecipata

Tre giorni di entusiasmo e comunità animano Bastia Umbra

La Grande Baldoria di Carnevale ha trasformato Bastia Umbra in un palcoscenico collettivo, dove per tre giorni colori, musica e partecipazione hanno ridisegnato il volto del centro cittadino. L’edizione appena conclusa ha confermato la capacità della comunità locale di mobilitarsi attorno a un appuntamento che, anno dopo anno, cresce in intensità e coinvolgimento, diventando un riferimento per residenti, famiglie e realtà associative.

Una città unita nella festa

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento sentito ai cittadini che hanno animato Piazza Mazzini e le vie del centro storico con una presenza calorosa e costante. La partecipazione diffusa ha creato un clima di convivialità che ha reso l’evento non solo una celebrazione, ma un momento di riconoscimento reciproco tra le diverse anime della città. La Baldoria, definita volutamente “esagerata”, ha mantenuto le promesse: un flusso continuo di persone, costumi variopinti, musica e attività che hanno scandito un fine settimana ricco di energia.

Il ruolo decisivo delle associazioni e delle attività locali

Accanto ai cittadini, un contributo fondamentale è arrivato dalle associazioni del territorio, protagoniste con iniziative, animazioni e una presenza attiva che ha dato corpo all’intera manifestazione. Un ringraziamento altrettanto significativo è stato rivolto ai locali, bar, ristoranti e attività commerciali, che hanno aderito con creatività, proponendo allestimenti, menù dedicati e iniziative collaterali capaci di ampliare l’offerta e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Scuole, educatori e volontari: la rete che sostiene l’evento

La partecipazione delle scuole e delle realtà educative ha aggiunto un valore simbolico importante, portando in piazza bambini, famiglie e insegnanti in un clima di festa condivisa. Determinante anche il lavoro degli operatori, volontari e professionisti che hanno agito dietro le quinte, garantendo sicurezza, logistica e coordinamento. La loro presenza silenziosa ma costante ha permesso lo svolgimento fluido di ogni attività, contribuendo alla riuscita complessiva della manifestazione.

Una costruzione collettiva che rafforza l’identità cittadina

La Baldoria non è stata soltanto un evento festivo, ma l’espressione concreta di una costruzione collettiva che conferma la capacità di Bastia Umbra di fare rete. La città ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare un appuntamento tradizionale in un momento di coesione, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza. L’edizione appena conclusa lascia un’eredità fatta di sorrisi, incontri e collaborazione, elementi che rappresentano il cuore pulsante della comunità bastiola.

Con lo stesso spirito, l’Amministrazione ha salutato cittadini e partecipanti, dando appuntamento alla prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a far crescere una festa che ormai appartiene profondamente alla città.