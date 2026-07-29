Carta d’identità illimitata per cittadini con più di 70 anni

CIE over 70 illimitata, limiti su identità digitale e viaggi
🪪 Dal 30 luglio 2026 cambia la CIE per gli over 70: la carta avrà validità illimitata. Restano il limite di dieci anni per l’identità digitale e specifiche regole per l’espatrio dopo il primo decennio dall’emissione. Ora
Dal 30 luglio 2026 entra in vigore una novità destinata a semplificare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica per i cittadini più anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta riceverà infatti una CIE con validità illimitata, senza la necessità di procedere ai periodici rinnovi legati alla scadenza del documento.
La nuova disposizione viene applicata sulla base della circolare del Ministero dell’Interno e interviene direttamente sulla durata della carta. La procedura amministrativa per ottenere il documento, invece, resterà sostanzialmente invariata. Sarà il sistema utilizzato per l’emissione a verificare automaticamente l’età del richiedente e ad applicare il nuovo regime previsto per gli ultrasettantenni.
La CIE degli ultrasettantenni non avrà una scadenza
La modifica riguarda i cittadini che abbiano già raggiunto i 70 anni di età nel momento in cui presentano la richiesta della Carta d’Identità Elettronica. In presenza del requisito anagrafico, il documento verrà prodotto riportando la dicitura “ILLIMITATA” nello spazio normalmente riservato alla data di scadenza.
L’obiettivo della misura è quello di semplificare gli adempimenti amministrativi per questa fascia della popolazione, eliminando la necessità di tornare periodicamente agli uffici competenti per ottenere un nuovo documento esclusivamente a causa della sua scadenza.
Per il cittadino non sono previste procedure aggiuntive rispetto a quelle già utilizzate per il normale rilascio della CIE. Il controllo dell’età sarà effettuato direttamente dal sistema, che riconoscerà la presenza dei requisiti necessari e predisporrà il documento con validità illimitata.
Identità digitale, resta il limite massimo di dieci anni
La validità illimitata della carta fisica non deve però essere confusa con quella dell’identità digitale collegata alla Carta d’Identità Elettronica. La funzione utilizzata per autenticarsi sui servizi online attraverso la modalità “Entra con CIE” continuerà infatti ad avere una durata massima di dieci anni dalla data di emissione.
Si tratta di una distinzione importante. Il documento rilasciato a una persona ultrasettantenne potrà continuare a essere valido senza scadenza, mentre le funzionalità legate all’accesso digitale saranno soggette al limite temporale previsto.
Trascorsi dieci anni, il cittadino che vorrà continuare a utilizzare la CIE per accedere ai servizi digitali dovrà richiedere il rilascio di una nuova carta. La procedura comporterà anche la preventiva revoca del documento precedente, nonostante quest’ultimo sia stato originariamente emesso con validità illimitata.
Cosa cambia per l’utilizzo della carta all’estero
La novità interessa anche il rapporto tra la durata illimitata della CIE e il suo utilizzo ai fini dell’espatrio. La Carta d’Identità Elettronica conserverà la propria validità come documento utilizzabile per viaggiare nei casi previsti, ma dopo dieci anni dall’emissione cambieranno le modalità con cui potrà essere effettuato il controllo alle frontiere.
Durante i primi dieci anni resteranno disponibili le modalità ordinarie previste per il documento elettronico. Superato il primo decennio dall’emissione, invece, l’attraversamento delle frontiere potrà avvenire esclusivamente attraverso il controllo a vista della carta.
Non sarà quindi possibile utilizzare il documento nei varchi automatici dopo il periodo indicato. La carta resterà valida, ma il controllo dovrà essere effettuato direttamente sul documento.
Cormanni: misura per semplificare gli adempimenti
L’assessore ai Servizi Demografici Ermanno Cormanni sottolinea il valore della nuova disciplina sotto il profilo della semplificazione amministrativa. L’eliminazione dei rinnovi periodici per chi ha superato i 70 anni permette infatti di ridurre gli adempimenti richiesti ai cittadini e rende più semplice il rapporto con i servizi demografici.
Cormanni richiama però l’attenzione sulla necessità di distinguere la validità anagrafica della carta dalle regole che riguardano le sue funzioni digitali e l’utilizzo per l’espatrio. Sono aspetti che, nonostante l’introduzione della durata illimitata del documento, continuano a essere soggetti a specifici limiti temporali.
Per questo motivo viene invitato chi utilizza abitualmente la CIE come strumento di autenticazione online oppure come documento per viaggiare a tenere conto delle disposizioni previste dopo i primi dieci anni.
Dal 30 luglio il nuovo regime per le richieste
La nuova disciplina sarà operativa da giovedì 30 luglio 2026. Da quella data, in fase di richiesta, il sistema individuerà automaticamente i cittadini che hanno già compiuto 70 anni e, quando ricorreranno le condizioni previste, procederà all’emissione della Carta d’Identità Elettronica senza una scadenza prestabilita.
Per gli ultrasettantenni viene così meno la necessità del rinnovo periodico collegato esclusivamente alla durata del documento. Restano invece da considerare separatamente l’identità digitale e le modalità di utilizzo della CIE per l’espatrio, per le quali il periodo di dieci anni dall’emissione continua a rappresentare un riferimento determinante.
La modifica introduce quindi una validità differenziata a seconda dell’utilizzo della carta: illimitata per il documento rilasciato agli over 70, limitata a dieci anni per l’identità digitale associata e soggetta, dopo lo stesso periodo, a specifiche modalità di controllo quando viene impiegata per attraversare le frontiere.
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