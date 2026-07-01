Carte identità cartacee, Bastia accelera il passaggio alla CIE

Nuove regole ministeriali aperture straordinarie per le CIE.

Bastia Umbra informa sulle nuove disposizioni

Il Comune di Bastia Umbra ha comunicato ai cittadini le novità introdotte dalla recente Circolare n. 58 del 30 giugno 2026 del Ministero dell’Interno, emanata in attuazione del Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026. Le nuove disposizioni riguardano la validità della carta d’identità cartacea e il progressivo passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, con l’obiettivo di accompagnare la popolazione nella fase di transizione prevista dalla normativa nazionale ed europea.

L’Amministrazione comunale ricorda che sono già state adottate misure organizzative per facilitare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, potenziando il servizio dell’Ufficio Anagrafe e ampliando le possibilità di accesso per i cittadini.

Dal 3 agosto stop alla validità per l’espatrio

In base alla normativa europea, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

La circolare ministeriale prevede tuttavia un periodo transitorio per alcune specifiche esigenze. Nei casi indicati dal Ministero dell’Interno, il documento cartaceo non ancora scaduto potrà continuare a essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027 esclusivamente per consentire l’esercizio di diritti fondamentali e l’accesso a servizi essenziali.

Tra le situazioni contemplate figurano l’identificazione per prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della pensione, le operazioni presso banche, istituti finanziari e uffici postali, la consegna della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero e con i gestori di pubblici servizi.

Resta invece escluso qualsiasi utilizzo della carta d’identità cartacea per l’espatrio dopo il 3 agosto 2026.

Gli altri documenti riconosciuti

Il Ministero dell’Interno ricorda inoltre che, ai fini dell’identificazione personale, esistono altri documenti equipollenti alla carta d’identità.

Tra questi rientrano il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino per la conduzione di impianti termici, il porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché provviste di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Previsto anche un documento provvisorio

La circolare introduce inoltre la possibilità di rilasciare un documento di identità provvisorio con validità massima di sei mesi e non rinnovabile.

Questa soluzione sarà destinata ai casi di urgenza nei quali il cittadino non possa attendere i tempi necessari per la produzione della Carta d’Identità Elettronica oppure non sia possibile programmare il rilascio della CIE entro le scadenze richieste.

Il documento potrà essere rilasciato anche con validità per l’espatrio, fermo restando che il cittadino dovrà essere informato della possibilità che alcuni Stati esteri non lo riconoscano. Il Comune precisa che sono ancora attese le istruzioni operative del Ministero dell’Interno per la sua emissione.

Il Comune invita a richiedere la Carta d’Identità Elettronica

L’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea di procedere quanto prima alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica, così da evitare eventuali difficoltà in occasione di viaggi, pratiche amministrative o necessità improvvise.

Per sostenere questa fase di transizione, l’Ufficio Anagrafe manterrà il potenziamento del servizio anche nei mesi di luglio e agosto, prevedendo aperture straordinarie il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.

Ridotti i documenti cartacei ancora in circolazione

L’assessore Ermanno Cormanni evidenzia i risultati ottenuti grazie all’attività svolta nell’ultimo anno dall’Ufficio Anagrafe.

Nel luglio 2025 erano ancora oltre 1.500 i cittadini di Bastia Umbra in possesso della carta d’identità cartacea. A luglio 2026 il numero si è ridotto a circa 400 persone.

Secondo l’Amministrazione comunale, il risultato è stato raggiunto grazie al coordinamento del servizio, alle aperture straordinarie affiancate all’attività ordinaria e a una capillare campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

Il Comune conferma quindi l’impegno a garantire assistenza, informazioni e servizi dedicati per accompagnare nel modo più ordinato possibile il completamento del passaggio dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’Identità Elettronica.