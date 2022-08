Search for: Search Button

Cartelle Tari non arrivate a Bastia Umbra, che fare? Cittadini scrivono in redazione

Cartelle Tari non arrivate – Da qualche giorno ci arrivano segnalazioni di cittadini lettori di BastiaOggi in riferimento al fatto che le cartelle Tari non sarebbero arrivate nelle case. E, come si sa, il tempo per pagare la gabella scade il 31 di agosto prossimo, qualche giorno ancora, quindi nella speranza – si fa per dire – che le cartelle arrivino.

Giustificato il dubbio, quindi, tra le persone che hanno rilevato il problema e che non sanno come risolverlo. Non è certo al Comune che va imputato il ritardo, ma verosimilmente alle Poste che avrebbero dovuto inviare le “notule” di pagamento.

Certo è che da Piazza Cavour si attende quanto meno una comunicazione – su come si deve comportare – chi non ha ricevuto l’avviso Tari.

Il percorso, a lume di naso, dovrebbe essere questo. Il Comune incarica una ditta che deve provvedere allo stampaggio delle cartelle che poi vengono consegnate alla posta per l’invio. Supponiamo che l’azienda sia in possesso del cedolino che attesta l’invio. Invio che, però, non sarebbe andato a buon fine, almeno stando a quanto ci viene riferito dai lettori. Certo non a tutti non sono arrivate, ma il problema è capire chi non le ha ricevute.

Cartelle Tari non arrivate, che deve fare l’utente?

Anche se ci si impegnasse per fare uno screening per capire chi ha ricevuto e chi no, non ci sarebbe il tempo materiale per avere contezza del disservizio in tempi utili per la scadenza del pagamento.

Attendiamo notizie