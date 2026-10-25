Casa di Jonathan, nuovi spazi dopo trent’anni di solidarietà

Pecci annuncia lavori e nuove attività insieme alle famiglie

📌 FLASH NEWS – La Casa di Jonathan amplia gli spazi: al via i lavori al primo piano. Per i 30 anni del Giunco, il sindaco Erigo Pecci rilancia la collaborazione con le famiglie e propone progetti per coinvolgere gli anziani di Bastia Umbra.

Partono i lavori di completamento del primo piano della Casa di Jonathan, a Bastia Umbra. L’intervento consentirà di mettere a disposizione nuovi ambienti per ulteriori attività e funzioni. Ad annunciarlo è il sindaco Erigo Pecci, intervenuto ai festeggiamenti per i trent’anni di attività dell’Associazione Il Giunco e della struttura, impegnate nell’inclusione e nella solidarietà.

La ricorrenza è stata anche l’occasione per affrontare le prospettive del progetto. Accanto all’ampliamento degli spazi, il primo cittadino ha indicato la volontà di consolidare la collaborazione con l’associazione e le famiglie, aprendo il confronto a nuove opportunità di partecipazione per la comunità.

Il contributo di Rosella Aristei e delle famiglie

Nel ripercorrere i trent’anni di attività, Erigo Pecci ha riconosciuto il ruolo di Rosella Aristei, sottolineando la determinazione con cui ha portato avanti il progetto insieme alle famiglie e alle persone che ne hanno accompagnato la crescita.

Il sindaco ha descritto un percorso costruito attraverso impegno, sacrifici e relazioni. Nelle sue parole, le famiglie costituiscono il nucleo dell’esperienza associativa: il loro contributo, insieme a quello dei volontari, ha permesso di dare concretezza agli obiettivi perseguiti nel tempo.

Il valore della realtà celebrata, secondo Erigo Pecci, supera i confini di Bastia Umbra e riguarda il territorio nel suo complesso. Il riconoscimento espresso dal primo cittadino si concentra sull’attenzione rivolta alle persone, alle loro necessità e alle possibilità di ciascuno.

Progetti per coinvolgere anche gli anziani

Tra le prospettive richiamate durante l’incontro figurano i progetti intergenerazionali. La proposta del sindaco è coinvolgere anche le persone anziane della comunità, valorizzandone il tempo disponibile, l’esperienza e le competenze.

L’obiettivo delineato è favorire occasioni di scambio nelle quali il contributo degli anziani possa accompagnarsi a nuove possibilità di relazione e partecipazione. Erigo Pecci ha evidenziato anche la soddisfazione personale che potrebbe derivare dal prendere parte alle attività.

Su queste prospettive, il sindaco ha riferito un’intenzione condivisa con Rosella Aristei e con le famiglie: proseguire il rapporto di collaborazione e rafforzarlo attraverso nuove opportunità.

Le istituzioni presenti alla ricorrenza

Ai festeggiamenti hanno partecipato gli ex sindaci di Bastia Umbra Lazzaro Bogliari e Stefano Ansideri, il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli e l’ex sindaco Franco Anastasi. Presenti anche la vicesindaca di Bastia Umbra Elisa Zocchetti, l’assessore Ermanno Cormanni e l’assessora del Comune di Assisi Francesca Corazzi. Comune di Valfabbrica

Erigo Pecci ha interpretato questa partecipazione come un segnale di vicinanza delle comunità al percorso dell’associazione. Il suo ringraziamento conclusivo è stato rivolto a Rosella Aristei, alle famiglie, ai volontari e a quanti hanno sostenuto le attività nel corso dei trent’anni.