Centrodestra chiede chiarezza sui casi di Escherichia coli a Bastia

I consiglieri sollecitano aggiornamenti ufficiali alla cittadinanza

L’appello dei consiglieri: informazioni tempestive alla comunità

I consiglieri di opposizione del Comune di Bastia Umbra intervengono sui casi di infezione da Escherichia coli che hanno coinvolto alcuni bambini della città, chiedendo all’Amministrazione comunale una comunicazione più rapida e trasparente sull’evoluzione della situazione.

In una nota congiunta, gli esponenti della minoranza manifestano preoccupazione per l’assenza di aggiornamenti istituzionali da parte del sindaco, ricordando che alcuni dei bambini interessati risultano ricoverati anche in strutture ospedaliere fuori regione. Allo stesso tempo evidenziano che sono in corso gli accertamenti sanitari previsti, coordinati dall’USL Umbria 1 attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con l’obiettivo di individuare l’origine dell’infezione e ricostruire l’eventuale catena del contagio.

Accertamenti ancora in corso

Secondo quanto riportato nel documento, le verifiche coinvolgerebbero anche le famiglie dei bambini che hanno partecipato ai corsi della piscina comunale, dove sarebbero emersi ulteriori episodi. I consiglieri precisano che tali elementi dovranno essere verificati e confermati esclusivamente dalle autorità sanitarie competenti.

Tra gli aspetti sottoposti ad approfondimento viene richiamata anche l’ipotesi di un possibile collegamento con la vasca destinata ai bambini più piccoli, utilizzata per le attività di ambientamento all’acqua e per i corsi rivolti alla prima infanzia, svolti insieme ai genitori. Anche in questo caso, sottolineano, spetterà agli organi competenti accertare l’eventuale relazione con i casi registrati.

La richiesta rivolta al sindaco

Per i consiglieri di opposizione, proprio perché la vicenda riguarda la salute dei bambini e delle loro famiglie, il sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria locale, dovrebbe fornire aggiornamenti puntuali alla cittadinanza, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte e delle indicazioni delle autorità sanitarie.

Nel documento si evidenzia inoltre che il protrarsi del silenzio istituzionale potrebbe favorire la diffusione di timori e informazioni non verificate. Per questo motivo viene sollecitata una comunicazione ufficiale, costante e trasparente, ritenuta necessaria per garantire un’informazione corretta ai cittadini e tutelare la salute pubblica.

La nota si conclude con un messaggio di vicinanza ai bambini coinvolti e alle loro famiglie, accompagnato dall’augurio di una pronta e completa guarigione.

Il documento è sottoscritto dai consiglieri comunali di opposizione Giulio Provvidenza del Gruppo Consiliare Paola Lungarotti Sindaco, Moreno Ricci del Gruppo Consiliare Misto, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa del Gruppo Consiliare Civica per Bastia, Stefano Santoni e Francesca Sforna del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.