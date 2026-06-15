Colonia in Festa la grande giornata nel parco di Santa Lucia

Tutte le attivita per famiglie e bambini a Bastia Umbra

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha ufficializzato lo svolgimento di una nuova iniziativa pubblica denominata Colonia in Festa. L’appuntamento istituzionale si terrà interamente nella giornata di domenica 21 giugno 2026, occupando la fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 23.00. La manifestazione si svolgerà negli spazi della Colonia di Santa Lucia, area verde situata in via Eugenio Curiel recentemente riqualificata dal Comune. L’obiettivo principale dell’ente organizzatore consiste nel restituire alla cittadinanza un luogo storico di aggregazione, promuovendo la socialità e il senso di appartenenza attraverso una formula rinnovata che sostituisce il precedente format cittadino del Pic Nic in Piazza.

Il programma pomeridiano e i giochi per l’infanzia

Le attività ufficiali prenderanno il via alle ore 17.00 con una serie di laboratori ludici e intrattenimenti specificamente dedicati ai nuclei familiari e ai bambini. La gestione della prima parte della giornata è affidata agli operatori della Ludoteca comunale G. Rodari, che opereranno in sinergia strutturale con gli educatori dell’AGESCI Gruppo Scout Bastia 1. Le attività di animazione territoriale e i percorsi di gioco strutturati proseguiranno senza interruzioni fino alle ore 19.00, garantendo un’offerta ricreativa sicura e inclusiva all’interno del perimetro protetto del parco cittadino.

Il pic-nic collettivo e l’intrattenimento musicale

A partire dalle ore 19.30 la manifestazione entrerà nella sua fase conviviale con l’inizio del pic-nic di comunità. Per l’occasione, l’organizzazione ha previsto l’allestimento logistico di un’apposita area attrezzata con tavoli e panche in legno. I partecipanti avranno comunque la possibilità di usufruire liberamente del manto erboso portando teli personali per consumare i propri pasti al sacco. Durante lo svolgimento della cena collettiva all’aria aperta, lo spazio pubblico sarà animato da sottofondi musicali dedicati. La logistica legata all’approvvigionamento idrico e alla distribuzione dell’acqua potabile sarà interamente gestita dai volontari della Sezione Soci Coop Centro Italia – Francigena.

La rete associativa e le indicazioni per la viabilità

La realizzazione dell’evento è il risultato di un lavoro di rete coordinato dal Comune di Bastia Umbra, che vede il coinvolgimento attivo dell’Associazione Amici del Chiascio, del Comitato La Colonia di Santa Lucia e la sua area verde devono vivere e dei residenti del quartiere circostante. Al fine di evitare congestioni stradali e garantire una corretta gestione dell’afflusso veicolare, le autorità locali consigliano di utilizzare le aree di sosta pubbliche situate nei pressi dell’ufficio postale e nel parcheggio della Chiesa di San Marco, decongestionando così le vie immediatamente adiacenti alla festa.