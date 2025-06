Colonia Santa Lucia, il Comune ottiene la concessione

Il Comune di Bastia Umbra ha ufficialmente ottenuto la concessione della Colonia di Santa Lucia, come stabilito dalla Delibera regionale n. 651 del 25 giugno 2025. Il Partito Democratico locale ha accolto con favore la notizia, definendola una tappa cruciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico e per il rilancio di un’area a lungo trascurata.

Il provvedimento chiude una fase di degrado durata anni e dà avvio a un piano articolato di rigenerazione urbana. Il progetto prevede tre fasi operative: la messa in sicurezza dell’area con la rimozione delle strutture abusive e la sistemazione del verde, l’installazione di nuovi arredi e giochi nell’area verde, e il recupero funzionale dei fabbricati esistenti.

Il piano d’intervento è già in fase di avvio grazie a un primo stanziamento di 85.000 euro, destinato agli interventi preliminari di bonifica e sicurezza. Per il PD di Bastia Umbra, si tratta di un’azione concreta che restituisce dignità a un bene collettivo e riafferma la centralità dei quartieri come luoghi di vita e socialità.

La concessione ottenuta rappresenta non solo un atto formale ma anche l’inizio di un percorso che mira a trasformare l’ex colonia in un punto di riferimento per la comunità, attraverso una gestione condivisa e finalizzata al benessere collettivo. L’operazione è frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale, gli uffici tecnici, la Regione Umbria e il consigliere delegato Claudio Boccali, che ha seguito il dossier in ogni fase.

Il PD sottolinea il valore simbolico e pratico di questo recupero, ritenendolo un esempio di buona politica al servizio del territorio e della cittadinanza.