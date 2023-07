Apertura Sociale Piazza Mazzini - Bastia Umbra Map

Concerto benefico per sostenere famiglie colpite da esondazione Tescio

Concerto benefico – Venerdì 21 luglio, alle ore 21:00, in Piazza Mazzini, si terrà uno spettacolo di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Bastia in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra. L’evento è dedicato alle famiglie colpite dall’esondazione del torrente Tescio, che ha causato ingenti danni e disagi nella zona.

L’occasione speciale fa parte della rassegna estiva “Bastia Estate a Colori“, intitolata “Tutti insieme per più sorrisi“. Durante la serata, si esibiranno due gruppi musicali locali: Better call Maro e Pop 70 Cover Band. Better call Maro proporrà reinterpretazioni delle più grandi hit pop, rock e dance italiane e internazionali, riportando in vita le canzoni che ci hanno fatto innamorare, ballare e sognare. Il Maro, artista poliedrico, sarà presente con i suoi brani interattivi che coinvolgono il pubblico attraverso i suoi personaggi.

L’obiettivo principale della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione. Durante l’evento, sarà allestito un gazebo in Piazza Mazzini per ricevere donazioni immediate, mentre verrà comunicato l’Iban dedicato per eventuali versamenti bancari di solidarietà.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per la comunità di Bastia Umbra di unirsi, godere di buona musica e dimostrare solidarietà nei confronti dei concittadini che hanno subito danni a causa dell’esondazione del torrente Tescio. La Croce Rossa Italiana, insieme al Comune di Bastia, si impegna attivamente nel supporto e nell’assistenza alle persone colpite, dimostrando la forza della solidarietà e della collaborazione nel momento del bisogno.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 21 luglio, alle ore 21:00, in Piazza Mazzini, per una serata all’insegna della musica e della generosità. Un gesto concreto per aiutare le famiglie colpite a ricostruire e ritrovare speranza dopo la devastante alluvione del torrente Tescio. Unisciti a noi e contribuisci a fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.