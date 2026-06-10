Confcommercio Bastia Umbra chiede al Comune più voce in capitolo

Montecucco: le imprese di Bastia meritano più coinvolgimento

Confcommercio Bastia Umbra chiede all’Amministrazione comunale di istituire un tavolo di confronto permanente, paritario e strutturato. La richiesta riguarda tutte le principali scelte che incidono sulla vita economica della città: commercio, turismo, viabilità, rigenerazione urbana, eventi e sviluppo del territorio.

A formalizzare la posizione sono il presidente Marco Montecucco e l’intero Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’obiettivo dichiarato è costruire un metodo di lavoro fondato sul confronto preventivo, non sulla comunicazione a posteriori di decisioni già assunte.

Una collaborazione già avviata

Il rapporto tra Confcommercio e il Comune di Bastia Umbra ha già prodotto risultati concreti negli ultimi mesi. Il passo più significativo è stato la sottoscrizione del Protocollo per l’utilizzo dei dati della piattaforma Cities. Attraverso questo strumento, l’Associazione mette gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione informazioni dettagliate sui flussi commerciali e turistici della città. Si tratta di dati oggettivi, utili per supportare la programmazione delle politiche locali con basi analitiche solide.

Su queste fondamenta sono stati avviati confronti e sviluppate analisi che hanno già orientato alcune scelte di programmazione. Un lavoro utile, che dimostra come la sinergia tra soggetti pubblici e privati possa produrre risultati concreti e misurabili.

Il Distretto del Commercio come banco di prova

Accanto alla piattaforma Cities, Comune e Confcommercio hanno condiviso anche l’intenzione di lavorare alla realizzazione di una sperimentazione pilota di Distretto del Commercio. Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa regionale, pensato per migliorare l’attrattività commerciale e turistica, sostenere la competitività delle imprese e rigenerare il tessuto urbano.

Montecucco è diretto sul punto: «Il Distretto del Commercio rappresenta una grande opportunità per Bastia Umbra. Può diventare un modello di riferimento per l’intera regione. Per costruirlo, però, è indispensabile una collaborazione stabile e continuativa tra amministrazione, imprese e rappresentanze economiche. È esattamente questa la ragione per cui chiediamo un tavolo permanente di confronto».

Il nodo del coinvolgimento tardivo

Secondo Confcommercio, la disponibilità manifestata su singoli progetti non corrisponde ancora a un coinvolgimento sistematico delle categorie economiche nel processo decisionale. Il caso degli eventi cittadini è, per l’Associazione, il più emblematico.

Per anni Confcommercio ha contribuito a sostenere queste manifestazioni con idee, relazioni e risorse proprie. Tuttavia il coinvolgimento arriva spesso quando i programmi sono già definiti. Lo stesso schema si replica, secondo l’Associazione, su dossier come la viabilità, la fiscalità locale, la rigenerazione urbana e lo sviluppo economico. Un approccio che, a giudizio di Confcommercio, disperde un patrimonio prezioso di competenze e conoscenza diretta del territorio.

Alleati, non controparte

Montecucco sceglie toni netti, ma costruttivi. «Le imprese di Bastia Umbra non sono una comparsa da esibire nelle occasioni pubbliche. Sono una componente essenziale della vita economica e sociale della città. Ogni giorno investono, creano occupazione, generano servizi e contribuiscono all’attrattività del territorio. Escluderle dalla fase di progettazione significa rinunciare a un patrimonio di competenze, esperienza e conoscenza diretta che può rendere le decisioni più efficaci».

Il presidente sottolinea con forza che l’intenzione non è aprire uno scontro con l’Amministrazione. Tutt’altro. «Non siamo una controparte e non cerchiamo lo scontro. Vogliamo essere un alleato dell’Amministrazione e contribuire in modo concreto allo sviluppo della città. Per questo chiediamo un metodo di lavoro stabile, fondato sul confronto preventivo e sulla pari dignità dei soggetti coinvolti. Una scelta costruita insieme è sempre una scelta più forte».

La richiesta di strumenti concreti

Il messaggio finale di Confcommercio è chiaro e senza margini di ambiguità. Alle dichiarazioni di disponibilità devono seguire strumenti reali di partecipazione. Non incontri episodici, non consultazioni formali, ma un tavolo permanente dove le rappresentanze economiche siedano con ruolo paritario fin dalla fase di elaborazione delle politiche.

«Siamo pronti a fare la nostra parte con spirito costruttivo e senso di responsabilità», afferma Montecucco. «Ora chiediamo che alle dichiarazioni di disponibilità seguano strumenti concreti di partecipazione. È nell’interesse delle imprese, del Comune e dell’intera comunità costruire insieme una Bastia Umbra più attrattiva, competitiva e capace di cogliere le opportunità che ha davanti».

La richiesta di Confcommercio si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione al rapporto tra pubblico e privato nella gestione dello sviluppo urbano. A Bastia Umbra, comune umbro con circa 21.300 abitanti in provincia di Perugia, il commercio ha storicamente rappresentato un asse portante dell’economia locale. Lo stesso sindaco Erigo Pecci, eletto nel giugno 2024, ha più volte dichiarato che creare sinergia tra amministrazione e imprese è fondamentale, indicando la costituzione di un tavolo degli imprenditori tra le priorità del suo mandato. WikipediaBastia

Il confronto tra le parti è dunque aperto. La prossima mossa spetta all’Amministrazione comunale.