Contributi di 5 milioni di euro al Comune di Bastia Umbra per la rigenerazione urbana

Abbiamo sognato, ed ora uno dei sogni che abbiamo consegnato alla nostra idea di rigenerazione urbana è realtà. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Bastia Umbra aveva partecipato con una richiesta di contributi pari ad euro 5 milioni, Bastia Umbra ha ottenuto i 5 milioni. In un momento così difficile, contrassegnato dal ritorno della pandemia, con tante ansie, con la paura di non farcela, questa notizia non può che farci bene, non può che ridarci ottimismo.

Oltre il momento difficile c’è la rinascita e la voglia di credere nella rinascita, confidare in 5 milioni dedicati alla rigenerazione urbana significa concretamente rigenerare Piazza Mazzini, Via Roma, restaurare l’Arco di Sant’Angelo, completare la rigenerazione del Palazzetto dello Sport, riqualificazione di viale Giontella e via San Francesco.

Una folata di ottimismo, di entusiasmo. Avremo così l’opportunità per dare corpo ad altri sogni, per intervenire su altre necessità e recuperi. Ringrazio, anche a nome di tutta la comunità bastiola, tutti coloro che stanno lavorando tenacemente nel rendere la visione della nostra totale Realtà una missione fatta di piccole e grandi azioni, di impegno costante, di attenzione e cura, anche se non sempre visibili agli occhi di tutti. Per i bastioli contano i fatti.

Il Sindaco Paola Lungarotti