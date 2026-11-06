Corsi gratuiti di arabo e albanese per ragazzi, Bastia Umbra

Le lezioni all’Università Libera da novembre fino a dicembre

📌 FLASH NEWS – Al via a Bastia Umbra i corsi gratuiti di arabo e albanese per bambini e ragazzi. Le lezioni si terranno da novembre a dicembre all’Università Libera, in via Cesare Battisti 11. L’albanese comincia il 7 novembre, l’arabo l’8.

Sabato 7 novembre 2026 prende il via a Bastia Umbra il corso gratuito di albanese. Domenica 8 iniziano le lezioni di arabo. I due percorsi si terranno nella sede dell’Università Libera di Bastia Umbra, in via Cesare Battisti 11, e prevedono 20 ore di attività ciascuno. Il Comune li promuove nell’ambito di «HABIT-AT Bastia: diversità culturali tra identità e possibilità», progetto dedicato al dialogo tra le comunità del territorio e alla promozione della cultura della pace.

A chi si rivolgono i corsi

Le attività sono pensate soprattutto per bambini e ragazzi di seconda generazione, nati o cresciuti in Italia, che hanno avuto poche occasioni di imparare la lingua dei genitori. Per loro le lezioni offrono la possibilità di approfondire una lingua legata alla storia familiare. I percorsi si rivolgono anche ai giovani arrivati da poco a Bastia Umbra, per i quali parlare la lingua d’origine può aiutare a ritrovare familiarità e fiducia nel nuovo contesto.

La didattica prevede giochi e laboratori. Il lavoro di gruppo affianca l’apprendimento della lingua e offre ai partecipanti occasioni per conoscersi e confrontare le proprie esperienze.

Il calendario delle lezioni

Il corso di albanese si svolgerà il sabato dalle 15 alle 18 il 7, 14, 21 e 28 novembre e il 5 e 12 dicembre. L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre, dalle 15 alle 17.

Il corso di arabo si terrà la domenica dalle 9 alle 12 l’8, 15, 22 e 29 novembre e il 6 e 13 dicembre. La lezione conclusiva è in programma domenica 20 dicembre, dalle 9 alle 11.

Libri in arabo e albanese nella biblioteca comunale

Il progetto prevede anche la nascita della Biblioteca delle Lingue Madri, una sezione della biblioteca comunale con libri in arabo e in albanese destinati ad adulti, bambini e ragazzi. I volumi saranno catalogati e messi a disposizione del pubblico. La raccolta resterà consultabile anche dopo la conclusione del progetto.

Sono previsti inoltre incontri di lettura bilingue ed eventi dedicati alle culture araba e albanese. Le iniziative seguono gli appuntamenti pubblici già organizzati durante l’estate, quando musiche e balli delle due tradizioni hanno animato momenti di incontro aperti alla cittadinanza.

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Umbria, ai sensi della legge regionale 18/1990. Per informazioni sui corsi è possibile contattare il Settore Cultura, Turismo, Sport e Promozione del Territorio del Comune di Bastia Umbra ai numeri 075 8018305 e 075 8018252.