Covid-19 Bastia, commemorazione di tutte le vittime

Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un concittadino dovuta al Covid-19, ai suoi familiari, a tutti i suoi cari le condoglianze più sentite.

da Ufficio stampa

Comune di Bastia

I suoi familiari e tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa del Covid-19 potranno ricordarlo insieme alla cittadinanza e ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale Venerdì 18 Marzo, istituita come Giornata Nazionale in memoria delle Vittime del Covid-19.

Quel giorno si terrà una commemorazione di tutte le vittime del Covid-19 con la deposizione di una corona di alloro nell’area antistante all’ingresso del palazzo comunale, in Piazza Cavour, 19, dove è stata posizionata il 26 Giugno 2021 una targa dedicata al ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia e a tutti coloro che lottano con sacrificio e generosità mettendosi a disposizione della Comunità. La cerimonia si svolgerà alle ore 12.00.

In quella Giornata le bandiere istituzionali del Municipio saranno posizionate a mezz’asta in segno di lutto e la Rocca Baglionesca sarà illuminata con il tricolore, in ulteriore segno di partecipazione e rispetto per le vittime.