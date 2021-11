Chiama o scrivi in redazione

Da dicembre alla Cisl di Bastia Umbra uno sportello per i lavoratori in somministrazione

A partire dal mese di dicembre la Felsa Cisl sarà anche a Bastia Umbra con un proprio sportello. “Questa novità è importante – anticipa il segretario generale Felsa Cisl Umbria Rocco Ricciarelli – perché la nostra federazione (che rappresenta i lavoratori con contratto di collaborazione e in somministrazione oltre agli autonomi) avranno uno sportello tutto dedicato a loro, il primo e il terzo giovedì del mese (dalle ore 14,30 alle 18,30).

Questo è stato deciso dalla federazione regionale, in accordo con la Cisl del territorio di Foligno-Spoleto e il suo coordinatore Bruno Mancinelli, perché in quest’ultimo periodo, complice anche il momento di difficoltà che stiamo attraversando, abbiamo assistito ad un incremento dei contratti in somministrazione”.

Fonte: Felsa Cisl Umbria

Nella pratica lo sportello -che si troverà concretamente negli uffici della Cisl di Bastia Umbra in via Cesare Battisti, 3 – si occuperà di domande e rimborsi da destinare agli enti bilaterali Ebitemp e Forma.Temp, domande Naspi – disoccupazione, domande Anf – assegni al nucleo familiare e sportello lavoro.