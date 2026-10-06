Defibrillatore a San Lorenzo via al progetto della rotatoria

Il Comitato chiede tempi brevi per avviare il nuovo cantiere
📌 FLASH NEWS – Installato nell’area verde di San Lorenzo il defibrillatore donato dal Comitato grazie ai contributi dei cittadini. Approvato il progetto esecutivo della rotatoria: chiesta una procedura rapida per aprire il cantiere al più presto.
Il defibrillatore donato al Comune dal Comitato “Sì Rotatoria No T-Red San Lorenzo” è stato installato nell’area verde di San Lorenzo. L’acquisto è stato finanziato attraverso le offerte volontarie raccolte durante l’attività del gruppo. Si conclude così l’iniziativa promossa per mettere a disposizione della comunità uno strumento che può contribuire a salvare una vita.
La collocazione riguarda uno spazio utilizzato ogni giorno dai residenti, dalle famiglie e dagli sportivi che frequentano gli impianti della zona. Il Comitato ha scelto di destinare le risorse ricevute a un presidio per la sicurezza delle persone, restituendo al territorio quanto raccolto grazie alla partecipazione dei cittadini.
Le donazioni diventano un servizio alla comunità
La presidente Paola Mela esprime soddisfazione per il completamento dell’intervento, al quale il Comitato attribuisce particolare valore. L’obiettivo era lasciare a San Lorenzo un aiuto concreto, inserito in un luogo di quotidiana frequentazione e legato alla vita della comunità.
Il gruppo rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto le sue iniziative. La loro generosità ha consentito di affrontare l’acquisto del dispositivo e di portare a compimento la donazione al Comune. La scelta di impiegare in questo modo i fondi disponibili nasce dalla volontà di trasformare il sostegno ricevuto in un beneficio collettivo.
Approvato il progetto esecutivo della rotatoria
Accanto all’installazione del defibrillatore, il Comitato accoglie favorevolmente l’approvazione del progetto esecutivo della rotatoria destinata a sostituire il T-Red. Il passaggio amministrativo avvicina la realizzazione dell’opera per la quale il gruppo e i cittadini si sono impegnati nel corso degli anni.
L’intervento sostenuto dal Comitato punta a migliorare la sicurezza dell’incrocio e a dare risposta alle richieste della popolazione di San Lorenzo. Dopo il via libera al progetto, l’attenzione si concentra ora sulle procedure necessarie per passare alla fase operativa.
La richiesta di accelerare l’apertura del cantiere
La vicepresidente Katiuscia Malfetta auspica che l’Amministrazione comunale proceda senza ulteriori rallentamenti. La richiesta è di individuare, nel rispetto delle norme, il percorso più rapido per selezionare l’impresa incaricata dell’esecuzione e arrivare all’apertura del cantiere in tempi brevi.
Per il Comitato, il prossimo obiettivo è tradurre gli atti approvati in lavori concreti. Il gruppo continuerà a seguire gli sviluppi dell’iter, mantenendo l’impostazione costruttiva con cui ha sostenuto la proposta della rotatoria e accompagnato le istanze dei cittadini.
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