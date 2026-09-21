Donato defibrillatore, più sicurezza al parco di San Lorenzo

Il Comitato finanzia il dispositivo con offerte già raccolte

📌 FLASH NEWS – Il Comitato Sì Rotatoria – No T-Red dona al Comune di Bastia Umbra un defibrillatore destinato all’area verde di San Lorenzo. Acquistato con offerte volontarie, il presidio verrà installato in un luogo visibile e accessibile.

Il dispositivo consegnato al Comune

Il Comitato “Sì Rotatoria – No T-Red di San Lorenzo” ha donato un defibrillatore al Comune di Bastia Umbra. La consegna si è svolta sabato pomeriggio presso l’area verde di San Lorenzo.

Il dispositivo è stato acquistato utilizzando le donazioni volontarie raccolte dal Comitato durante gli ultimi due anni. A riceverlo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli.

All’iniziativa hanno partecipato i componenti del direttivo, la presidente Paola Mela e la vicepresidente Katiuscia Malfetta.

Installazione nell’area verde

Il Comune provvederà a collocare il defibrillatore in un punto ben visibile e facilmente accessibile. Il presidio sarà a disposizione dei residenti della frazione, delle famiglie che frequentano il parco e degli sportivi che utilizzano l’impianto presente nell’area.

La presidente Paola Mela ha spiegato che il Comitato ha scelto di restituire alla comunità quanto ricevuto dai cittadini attraverso un intervento concreto. La decisione è ricaduta sul defibrillatore per la sua utilità nelle situazioni di emergenza.

L’area verde è stata individuata perché frequentata quotidianamente da residenti, nuclei familiari e praticanti delle attività sportive. Paola Mela ha inoltre ringraziato tutte le persone che, con il proprio contributo, hanno permesso di sostenere la spesa.

Prosegue l’impegno sulla rotatoria

La donazione non conclude l’attività del Comitato. La vicepresidente Katiuscia Malfetta ha confermato che proseguirà il monitoraggio dell’iter relativo alla rotatoria prevista tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni.

L’opera dovrebbe sostituire l’attuale sistema T-Red. Dopo l’approvazione della variante urbanistica, il Comitato ritiene necessario procedere verso la progettazione esecutiva, l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere, evitando ulteriori rallentamenti.

Richiesto un cronoprogramma al Comune

Il Comitato ha nuovamente domandato all’Amministrazione comunale un aggiornamento preciso sullo stato del procedimento. La richiesta comprende anche un cronoprogramma chiaro delle fasi ancora da completare.

L’organismo continuerà a seguire l’evoluzione del progetto e a informare i cittadini. L’obiettivo dichiarato resta la realizzazione della rotatoria, considerata un’opera attesa per migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità di San Lorenzo.