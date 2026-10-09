Enti locali e pace, Bastia Umbra rilancia il proprio impegno

Erigo Pecci all’Assemblea delle Città per la Pace, in Umbria

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra partecipa all’Assemblea delle Città per la Pace. Il sindaco Erigo Pecci richiama il ruolo degli enti locali, il valore del dialogo e l’impegno con scuole e giovani per una cultura concreta della pace ogni giorno.

Bastia Umbra all’Assemblea delle Città per la Pace

Il Comune di Bastia Umbra ha partecipato all’Assemblea delle Città per la Pace con il sindaco Erigo Pecci, intervenuto venerdì 9 ottobre 2026 in rappresentanza dell’amministrazione comunale. L’incontro è stato dedicato al ruolo delle istituzioni locali nella promozione della pace, della fraternità, della solidarietà e dei diritti umani.

La presenza di Bastia Umbra si inserisce nel percorso già avviato attraverso il Cantiere della PerugiAssisi, del quale il Comune è ente promotore e soggetto costitutore insieme ai Comuni di Perugia e Assisi e alla Provincia di Perugia.

Nel corso dell’Assemblea, Pecci ha richiamato la responsabilità delle amministrazioni territoriali nella costruzione di una cultura della pace che non resti confinata alle dichiarazioni di principio, ma trovi applicazione nella vita delle comunità.

La mostra per i 40 anni del Coordinamento nazionale

La mattinata si è aperta con l’inaugurazione di una mostra dedicata ai 40 anni del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. All’iniziativa hanno preso parte sindaci e rappresentanti istituzionali.

Il percorso espositivo ripercorre quattro decenni di attività delle amministrazioni locali italiane impegnate sui temi della convivenza pacifica, della solidarietà e della tutela dei diritti fondamentali.

Nel suo intervento, il sindaco di Bastia Umbra ha collocato il confronto nel quadro dell’attuale scenario internazionale, segnato da guerre e tensioni. Pecci ha evidenziato il rischio che il ricorso alla guerra venga progressivamente percepito come una componente ordinaria delle relazioni internazionali.

«Viviamo un tempo nel quale rischiamo di considerare la guerra come qualcosa di inevitabile, quasi una componente ordinaria delle relazioni internazionali», ha affermato il sindaco, sottolineando la necessità di preservare lo spazio del dialogo e della diplomazia.

Il richiamo al messaggio di Francesco e Chiara

La riflessione è stata collegata anche alle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, che interessano l’Umbria e diverse realtà nazionali e internazionali.

Secondo Erigo Pecci, ricordare Francesco e Chiara significa non limitarsi alla dimensione commemorativa, ma interrogarsi sull’attualità dei valori legati alla pace, alla fraternità, alla custodia del creato e all’attenzione verso il prossimo.

Il sindaco ha sottolineato che questi principi devono trovare riscontro nelle scelte concrete delle istituzioni e delle comunità, diventando riferimenti per l’attività quotidiana e non soltanto temi legati alle ricorrenze.

Le iniziative rivolte alle scuole e ai bambini

Nel suo intervento, Pecci ha richiamato il percorso sviluppato dall’amministrazione di Bastia Umbra attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle nuove generazioni.

Tra le esperienze ricordate figura la prima Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace, organizzata a Bastia Umbra con il contributo dell’assessora Elisa Zocchetti. L’iniziativa ha coinvolto i più piccoli in un percorso dedicato ai temi della partecipazione e della convivenza.

«Crediamo che educare alla pace significhi partire dalle nuove generazioni, dalla scuola e dai luoghi della quotidianità», ha spiegato Pecci. Il sindaco ha ribadito che il lavoro sulla pace passa anche attraverso educazione, rispetto reciproco, ascolto e partecipazione nelle comunità locali.

Pecci chiede di rafforzare la rete degli enti locali

Un altro passaggio dell’intervento ha riguardato il futuro del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Pecci ha indicato come obiettivo il rafforzamento della rete e l’ampliamento della partecipazione delle amministrazioni.

Secondo il sindaco, il Coordinamento può svolgere una funzione di collegamento tra i territori, consentendo di condividere esperienze, sviluppare iniziative comuni e dare maggiore peso alla voce delle comunità locali sui temi della pace.

«Gli enti locali hanno una responsabilità importante: quella di non lasciare che la pace diventi un tema distante dalla vita delle persone», ha dichiarato Pecci, invitando a proseguire il lavoro di rete e a coinvolgere nuove amministrazioni.

I ringraziamenti agli organizzatori

Al termine dell’intervento, Erigo Pecci ha ringraziato gli organizzatori dell’Assemblea, citando Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, e Amelia Rossi per il lavoro svolto nella preparazione e promozione delle iniziative.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, ai sindaci presenti e alle istituzioni coinvolte nel Cantiere della PerugiAssisi e nel Coordinamento nazionale.

La partecipazione all’Assemblea conferma la linea indicata dal Comune di Bastia Umbra: proseguire le attività dedicate alla cultura della pace, coinvolgendo istituzioni, scuole, cittadini e nuove generazioni e valorizzando il ruolo delle comunità locali nella promozione del dialogo e del rispetto della dignità umana.