Escherichia coli, il Comune respinge le accuse dell’opposizione

Bastia Umbra, l’Amministrazione difende la gestione del caso

L’Amministrazione rivendica il lavoro svolto

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra interviene sul dibattito nato attorno ai casi di Escherichia coli, rispondendo alle critiche mosse dall’opposizione di centrodestra e respingendo l’accusa di aver mantenuto un atteggiamento di silenzio istituzionale. La replica arriva dopo le contestazioni politiche sollevate sulla gestione della vicenda sanitaria che coinvolge bambini e famiglie.

Secondo quanto riferito dal Comune, tutte le comunicazioni diffuse fino a questo momento rispecchiano esclusivamente le informazioni ufficiali disponibili nei diversi passaggi dell’evoluzione del caso. L’Amministrazione precisa di essersi attivata immediatamente non appena ricevuta notizia della situazione, chiedendo formalmente all’ASL, autorità competente in materia sanitaria, aggiornamenti, chiarimenti e ogni elemento utile a seguire gli sviluppi della vicenda.

Il ruolo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Nella nota viene inoltre ricordato che il Comune aveva già predisposto gli strumenti tecnici previsti per il controllo della gestione del servizio. Con la Determinazione n. 448 del 14 maggio 2026 è stato infatti nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la gestione degli impianti, con un incarico dal valore complessivo di 11.340 euro distribuito tra il 2026, il 2027 e il 2028.

L’Amministrazione evidenzia che il DEC svolge attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi contrattuali del concessionario, verifica la qualità del servizio, controlla gli standard previsti, valida la documentazione prodotta e segnala eventuali inadempienze proponendo, se necessario, l’applicazione delle relative penalità.

Monitoraggio continuo della situazione

Il Comune sottolinea che, fin dall’inizio della vicenda, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha mantenuto costanti contatti con il Responsabile Unico del Procedimento, seguendo l’evoluzione della situazione e aggiornando regolarmente l’Amministrazione comunale.

Secondo quanto sostenuto nella nota, quando sono coinvolti temi che riguardano la salute pubblica, soprattutto se interessano bambini e famiglie, è necessario comunicare esclusivamente sulla base di dati verificati e provenienti dagli organismi competenti, evitando informazioni non confermate o ricostruzioni prive di riscontri ufficiali.

In attesa delle comunicazioni dell’ASL

L’Amministrazione conferma di essere in attesa delle conclusioni delle analisi e degli accertamenti condotti dall’ASL. Una volta ricevute le comunicazioni ufficiali, assicura il Comune, la cittadinanza sarà tempestivamente informata.

La nota ribadisce che l’ente ha operato fin dal primo momento nell’ambito delle proprie competenze, mantenendo un costante raccordo con l’autorità sanitaria e con i soggetti tecnici incaricati del monitoraggio, scegliendo una linea comunicativa improntata alla prudenza e fondata esclusivamente su elementi accertati.

L’invito a evitare polemiche sulla salute pubblica

Nelle conclusioni, il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono rammarico per l’utilizzo della vicenda sanitaria come terreno di confronto politico. Rivolgono quindi un invito all’opposizione affinché eviti strumentalizzazioni su questioni che coinvolgono la salute pubblica, in particolare quella dei bambini e delle loro famiglie.

Il Comune ribadisce infine che continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi del caso e informerà la popolazione non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti.