Estate bambini Bastia Umbra: spettacoli e luna park

Giochi, animazione e caccia al tesoro nel centro di Bastia

Un’estate pensata per i più piccoli

Il Comune di Bastia Umbra ha predisposto per l’estate 2026 un programma di iniziative rivolto a bambini e famiglie di notevole ampiezza. Nell’ambito di Bastia Aria d’Estate 2026 e del festival BASFEST, le proposte spaziano dagli spettacoli teatrali alle attrazioni ludiche, toccando il centro cittadino e le frazioni del territorio comunale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è offrire momenti di svago condiviso, favorendo al contempo la conoscenza dei luoghi e la socializzazione tra le famiglie.

Il Villaggio Luna Park in Piazza del Mercato

Il primo appuntamento in calendario è il Villaggio Luna Park, allestito in Piazza del Mercato dal 26 giugno al 5 luglio. Lo spazio ospiterà scivoli, strutture gonfiabili, una pista del trenino e una casetta della pesca, insieme ad altre attrazioni pensate per i bambini. Si tratta di un polo di divertimento che resterà attivo per dieci giorni, dando alle famiglie la possibilità di trascorrere serate all’aperto in un contesto animato e sicuro nel cuore della città.

La Notte Bianca con Il Carosello dei Sorrisi II

Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, Piazza del Mercato si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con Il Carosello dei Sorrisi II. Lo spettacolo è a cura dell’Associazione Culturale Teatro Spazio e proporrà un mix di giochi, gag, canzoni e animazione interattiva. L’evento si inserisce tra le serate più frequentate dell’estate bastiola, offrendo ai più piccoli un momento di protagonismo e fantasia.

Saetta e la Scatola Magica a Ospedalicchio

Il 9 luglio l’attenzione si sposta nella frazione di Ospedalicchio. Alle ore 21.00, presso il Circolo Culturale Ricreativo, andrà in scena Saetta e la Scatola Magica, spettacolo capace di coinvolgere tanto i bambini quanto gli adulti grazie a una narrazione che mescola fantasia, partecipazione attiva e momenti di pura meraviglia. Una proposta che conferma la volontà di distribuire le iniziative culturali anche al di fuori del centro storico.

Abbasso la Paura a Costano

Giovedì 23 luglio, nel Giardino della Casa Parrocchiale di Costano, l’Associazione Culturale Teatro Spazio porterà in scena Abbasso la Paura, alle ore 21.00. Lo spettacolo è concepito per accompagnare bambini e famiglie lungo un percorso fatto di divertimento, immaginazione e partecipazione emotiva. L’ambientazione del giardino parrocchiale aggiunge alla serata un’atmosfera raccolta e suggestiva, particolarmente adatta al pubblico delle famiglie.

La Caccia al Tesoro nel centro storico

Tra le iniziative di maggiore originalità spicca la Caccia al Tesoro – alla scoperta di Bastia, organizzata dalla Pro Loco Bastia Umbra per giovedì 6 agosto alle ore 21.00. Il punto di partenza sarà Piazza Mazzini, da dove i partecipanti si avventureranno tra vicoli, scorci e angoli caratteristici del centro storico seguendo indizi e affrontando prove. L’iniziativa unisce il gioco alla valorizzazione del patrimonio urbano, trasformando la scoperta della città in un’esperienza collettiva e coinvolgente.

Un programma diffuso su tutto il territorio

Nel suo insieme, il calendario estivo dedicato ai bambini riflette una scelta precisa dell’Amministrazione Comunale: distribuire le opportunità di intrattenimento in modo capillare, coinvolgendo non solo il centro di Bastia Umbra ma anche le frazioni. Ospedalicchio e Costano diventano così luoghi di cultura e animazione, avvicinando i residenti delle diverse aree del Comune alle proposte dell’estate. Il risultato è un programma che valorizza l’identità del territorio e rafforza il senso di comunità, mettendo al centro il benessere delle famiglie e la qualità del tempo libero per i più giovani.