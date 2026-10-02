Giornata della Meraviglia Bastia per i diritti dell’infanzia

Laboratori e incontri con Marco Rodari in ottobre e novembre

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra la Giornata della Meraviglia arriva l’11 ottobre al Centro Sociale di Campiglione. Il progetto coinvolge le scuole con laboratori, incontro con Marco Rodari il 23 novembre e mostra dei disegni dei bimbi di Gaza

Bastia Umbra aderisce alla Giornata della Meraviglia 2026 con un programma dedicato ai diritti dell’infanzia, alla solidarietà e alla cultura della pace. L’appuntamento aperto ai bambini e alle famiglie si svolgerà domenica 11 ottobre al Centro Sociale di Campiglione, con laboratori e occasioni di incontro. L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo che coinvolgerà le scuole del territorio durante ottobre e novembre.

Il progetto è promosso dall’Associazione Ri@mbientiamoci, in collaborazione con Assopace Palestina e con l’Associazione Per Far Sorridere il Cielo – Claun Il Pimpa ODV. Il Comune di Bastia Umbra ha formalizzato la propria adesione attraverso la deliberazione della Giunta comunale numero 271 del 30 settembre 2026.

Il tema dell’anno è il diritto all’istruzione

Per questa edizione è stato scelto il tema “NO SCUOLA”, riferito a una delle dodici difficoltà individuate nel percorso dedicato ai bambini che vivono in guerra. L’attenzione si concentra sulla perdita dell’accesso all’istruzione e sulla privazione della scuola come spazio di crescita, socialità e relazione.

Il programma invita a riflettere anche sul ruolo dell’educazione nella costruzione del futuro delle giovani generazioni. Il coinvolgimento di alunni, famiglie e associazioni accompagna così la sensibilizzazione sulle condizioni dell’infanzia nei territori attraversati dai conflitti.

L’esperienza di Marco Rodari

La Giornata della Meraviglia nasce dall’attività dell’Associazione Per Far Sorridere il Cielo e di Marco Rodari, conosciuto come “Claun Il Pimpa”, impegnato da oltre vent’anni accanto ai bambini in contesti di guerra e di particolare fragilità.

Il messaggio alla base dell’iniziativa lega la possibilità di suscitare meraviglia nei più piccoli alla diffusione della pace. La Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra ha ottenuto il riconoscimento come Giornata della Repubblica Italiana, attraverso il voto unanime di Camera e Senato.

Questo riconoscimento richiama le difficoltà dei bambini coinvolti nei conflitti e l’attività di operatori e volontari che cercano di offrire loro occasioni di gioco, apprendimento e relazione.

Laboratori nelle scuole dal 5 al 9 ottobre

Le attività scolastiche interesseranno gli alunni dell’infanzia e della primaria della Direzione Didattica Don Bosco e dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, oltre agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Nella settimana dal 5 al 9 ottobre sono previsti laboratori con letture e momenti di riflessione sulla pace e sui diritti dell’infanzia. I partecipanti realizzeranno il “Disegno della Meraviglia” e la “Soluzione di Pace”. Un video di Marco Rodari presenterà ai più piccoli il significato della giornata.

A novembre l’incontro e la mostra HeArt of Gaza

Il percorso proseguirà il 23 novembre al Cinema Teatro Esperia, dove gli studenti incontreranno Marco Rodari.

Sempre a novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Auditorium Sant’Angelo accoglierà per circa quindici giorni “HeArt of Gaza”, esposizione dei disegni realizzati dai bambini di Gaza. La mostra sarà aperta alle scuole e alla cittadinanza.

L’intero programma fa parte dell’Agenda Scuola “Intrecci Educativi” per l’anno scolastico 2026/2027, promossa dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra.