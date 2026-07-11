Giovani in Europa, Bastia Umbra avvia il progetto CERV in Francia

Delegazione accolta a Luz-Saint-Sauveur per la mobilità europea

Il progetto europeo entra nella fase operativa

Ha preso il via in Francia la prima esperienza internazionale del progetto europeo CERV – Reti di Città, iniziativa sostenuta dall’Unione Europea con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le comunità locali attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. La prima tappa in presenza si svolge a Luz-Saint-Sauveur, Comune francese legato da uno storico gemellaggio con Bastia Umbra, e rappresenta l’avvio concreto del percorso previsto dal programma.

La delegazione bastiola è stata accolta dall’Amministrazione comunale della città francese insieme ai rappresentanti degli altri Paesi partner. L’iniziativa segna l’inizio di una serie di incontri destinati a favorire la collaborazione internazionale, il dialogo tra culture diverse e la partecipazione attiva dei giovani ai valori condivisi dell’Europa.

La delegazione di Bastia Umbra presente in Francia

A rappresentare il Comune di Bastia Umbra sono la presidente dell’Associazione Gemellaggi Monia Minciarelli, la responsabile del progetto Giusy Anatra e dieci ragazze e ragazzi del territorio selezionati per prendere parte all’esperienza internazionale.

Durante l’accoglienza a Luz-Saint-Sauveur, la delegazione ha avuto l’opportunità di ritrovare i protagonisti del consolidato rapporto di amicizia tra le due città, ma anche di incontrare nuovi partecipanti provenienti da Francia, Spagna, Ungheria e Albania. Il confronto tra giovani di realtà differenti costituisce uno degli elementi centrali del progetto europeo, che punta a creare occasioni di crescita personale e collaborazione oltre i confini nazionali.

Un gemellaggio che guarda alle nuove generazioni

Il progetto CERV – Reti di Città amplia il significato tradizionale del gemellaggio, trasformandolo in uno strumento di partecipazione civica e formazione. Accanto agli incontri istituzionali trovano spazio attività dedicate al volontariato, allo scambio culturale, ai laboratori, alle sessioni formative e agli approfondimenti sui principi che caratterizzano l’Unione Europea.

L’obiettivo è quello di coinvolgere direttamente i giovani in un percorso che favorisca il dialogo interculturale, la conoscenza reciproca e una maggiore consapevolezza del ruolo della cittadinanza europea. Il progetto si propone così di costruire una rete stabile di relazioni tra i Comuni partner, valorizzando il contributo delle nuove generazioni.

Il significato della prima mobilità internazionale

L’incontro in Francia rappresenta la prima mobilità internazionale prevista dal programma e costituisce un passaggio importante nel percorso progettuale finanziato attraverso il bando europeo CERV.

Il sindaco Erigo Pecci ha evidenziato come il finanziamento ottenuto permetta di dare una nuova dimensione al gemellaggio, ponendo al centro ragazze e ragazzi chiamati a vivere un’esperienza di confronto con coetanei provenienti da diversi Paesi europei. L’iniziativa, secondo quanto sottolineato dall’amministrazione comunale, intende promuovere occasioni di dialogo, formazione e crescita personale attraverso attività condivise e momenti di studio.

Ringraziamenti a chi segue il progetto

Nel corso dell’avvio dell’iniziativa è stato espresso un ringraziamento alla presidente dell’Associazione Gemellaggi Monia Minciarelli e alla responsabile del progetto Giusy Anatra, responsabile dell’Ufficio Cultura e Gemellaggi del Comune di Bastia Umbra, per il lavoro svolto nell’organizzazione delle attività.

Un riconoscimento è stato rivolto anche a Manuela Mariani, che ha contribuito alla preparazione della candidatura progettuale e al percorso che ha portato all’assegnazione del finanziamento europeo.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi

La tappa di Luz-Saint-Sauveur rappresenta soltanto il primo appuntamento del progetto. Nei prossimi mesi sono infatti previsti ulteriori incontri e attività condivise tra tutti i Comuni partner, con l’obiettivo di consolidare la rete internazionale costruita attraverso il programma europeo.

L’iniziativa punta a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, promuovendo la partecipazione civica, lo scambio di esperienze e il protagonismo delle giovani generazioni, elementi considerati fondamentali per dare continuità ai rapporti di gemellaggio e sviluppare una collaborazione stabile tra le comunità europee.