Il Cammino nelle Terre Mutate al “Fa’ la Cosa Giusta!” di Bastia Umbra

Il Cammino – Bastia Umbra (PG) ospiterà dal 15 al 17 novembre 2024 la fiera “Fa’ la Cosa Giusta!”, evento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Tra i protagonisti, Il Cammino nelle Terre Mutate, un’iniziativa nata per connettere e promuovere i territori colpiti dai terremoti, sarà presente con uno stand dedicato, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la storia e le peculiarità del percorso.

Il Cammino, che si estende su oltre 250 km attraverso le zone dell’Appennino centrale danneggiate dai sismi del 2009 e del 2016, attraversa quattro regioni – Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo – e tocca numerosi borghi segnati dal terremoto. L’iniziativa, che ha avuto origine come una marcia solidale, si è evoluta in una meta di turismo responsabile, che attrae camminatori e appassionati di trekking grazie alla sua ricchezza paesaggistica e culturale.

I visitatori della fiera avranno l’opportunità di esplorare le novità del Cammino e di apprendere come il progetto si sia sviluppato nel tempo. L’iniziativa non solo promuove la bellezza naturale dei luoghi, ma anche l’impegno delle comunità locali per la ricostruzione e la ripresa dei territori devastati dal sisma. Conoscere il Cammino significa entrare in contatto con la resilienza e la determinazione dei suoi abitanti, che continuano a lottare per preservare la propria identità e tradizione.

Oltre alla scoperta del percorso, i partecipanti all’evento potranno conoscere le nuove collaborazioni con strutture ricettive e associazioni locali che contribuiscono al progetto. La rete di supporto lungo il Cammino sta crescendo e consolidandosi, offrendo ai camminatori una ricca esperienza che unisce natura, cultura e storia, in un contesto di forte valore sociale.

Il Cammino nelle Terre Mutate rappresenta una delle più significative esperienze di turismo solidale in Italia. Unisce il piacere del trekking all’opportunità di sostenere un territorio che, nonostante le difficoltà, ha saputo reinventarsi e guardare al futuro con speranza. I partecipanti al percorso hanno modo di esplorare luoghi di straordinaria bellezza, ma anche di vivere un’esperienza di contatto diretto con la comunità, che si fa custode delle tradizioni e promotrice di un progetto di rinascita.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto della fiera “Fa’ la Cosa Giusta!”, che da anni promuove i temi della sostenibilità, del consumo responsabile e dell’economia circolare. L’incontro con il Cammino nelle Terre Mutate offre ai visitatori l’opportunità di conoscere un progetto che, oltre a promuovere il turismo sostenibile, contribuisce in modo tangibile alla ripresa dei territori colpiti dal sisma, favorendo la rinascita economica e sociale delle aree interne.

Fa’ la Cosa Giusta! si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per chiunque voglia conoscere realtà virtuose, impegnate a unire sviluppo, solidarietà e tutela dell’ambiente. Il Cammino nelle Terre Mutate, con la sua partecipazione, testimonia il forte legame tra turismo responsabile e la ricostruzione di un’area che ha saputo reagire alla tragedia, puntando sul recupero dei suoi valori storici, culturali e naturali.

In conclusione, l’incontro tra il Cammino nelle Terre Mutate e il pubblico di “Fa’ la Cosa Giusta!” sarà una vetrina per promuovere un turismo consapevole, che non solo valorizza i luoghi, ma anche le persone che ogni giorno lavorano per la rinascita di queste terre. La fiera diventa quindi una tappa fondamentale per scoprire questo straordinario percorso e per riflettere su come il trekking possa diventare uno strumento di solidarietà e sviluppo locale.