Liberazione unisce Bastia Umbra nel ricordo dei suoi caduti

Autorità e associazioni celebrano i valori della democrazia

Liberazione – La ricorrenza del 25 Aprile 2026 rappresenta un pilastro inamovibile per l’identità nazionale e la comunità di Bastia Umbra si prepara a onorare questa data con profonda solennità. Il percorso verso la riconquista della libertà e dei principi democratici viene rievocato attraverso una serie di omaggi istituzionali volti a mantenere viva la gratitudine verso chi ha sacrificato la vita per il bene collettivo. La memoria storica non è solo un atto di riflessione passata, ma un impegno concreto per consolidare una pace duratura e consapevole.

Un fronte comune tra istituzioni e associazioni combattentistiche

La forza di questa celebrazione risiede nella partecipazione corale delle realtà associative del territorio che preservano il legame tra generazioni. All’evento aderiscono attivamente l’ANPI Valle Umbra Nord e l’ANEI, insieme alla sezione di Assisi dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Il quadro istituzionale è completato dalla presenza dell’A.N.C.R. e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con la sezione in congedo dedicata al Tenente Colonnello Espartero Petrini. Questo schieramento simboleggia l’unità delle forze civili e militari nel custodire l’eredità della Resistenza.

Il percorso della memoria attraverso le frazioni e il centro

Il programma delle commemorazioni si articola in un itinerario simbolico che tocca i punti nevralgici del comune. La Banda Musicale di Costano scandirà i tempi della mattinata, fornendo il commento sonoro ai momenti di raccoglimento presso i monumenti ai caduti. Le tappe inizieranno ufficialmente alle ore 9:00 proprio a Costano, per poi proseguire verso Ospedalicchio alle ore 9:45. In seguito, il corteo si sposterà nel cuore pulsante di Bastia Umbra, raggiungendo via Roma alle 10:15 e la centralissima piazza Mazzini alle 10:30.

Il culmine della cerimonia presso la sede municipale

L’ultima tappa di questo percorso di partecipazione civile si svolgerà alle ore 10:45 davanti alla sede del Municipio. In questo luogo, rappresentanti delle autorità civili e religiose si uniranno alla cittadinanza per un ultimo omaggio formale. La presenza dei vertici amministrativi sottolinea il valore politico e sociale della festa della Liberazione, intesa come momento di coesione attorno ai valori fondanti della Repubblica Italiana. La giornata di sabato 25 Aprile 2026 si configura dunque come un’occasione fondamentale per rinnovare un patto di cittadinanza attiva e consapevole del proprio passato.