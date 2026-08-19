Lotto, 22mila euro tra Gubbio e Bastia Umbra: doppia vincita

Due premi a Gubbio e Bastia Umbra nel concorso del 18 agosto

📌 FLASH NEWS – Lotto, doppietta da oltre 22mila euro in provincia di Perugia. A Gubbio centrati 12.975 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna; a Bastia Umbra vinti 9.750 euro con tre ambi e un terno nel concorso del 18 agosto 2026.

Il Lotto premia l’Umbria con due vincite registrate nella provincia di Perugia per un importo complessivo superiore ai 22mila euro. I premi sono stati centrati a Gubbio e Bastia Umbra nel concorso di martedì 18 agosto 2026.

Secondo quanto riportato da Agipronews, le due giocate fortunate hanno consentito di incassare complessivamente 22.725 euro. La vincita più consistente è stata realizzata a Gubbio, mentre il secondo premio è stato centrato a Bastia Umbra.

Le due vincite sono arrivate attraverso differenti combinazioni di ambi, terni e, nel caso della giocata effettuata a Gubbio, anche una quaterna.

A Gubbio la vincita più alta della doppietta

Il premio maggiore è stato registrato in via Tiferante a Gubbio, dove una giocata ha permesso di ottenere una vincita complessiva pari a 12.975 euro.

Il risultato è stato raggiunto grazie a una combinazione particolarmente articolata che ha prodotto sei ambi, quattro terni e una quaterna. È questa la vincita più elevata tra le due segnalate in provincia di Perugia nell’estrazione del 18 agosto.

Gubbio contribuisce quindi alla doppietta umbra con oltre la metà dell’importo complessivamente assegnato attraverso le due giocate fortunate.

A Bastia Umbra centrato un premio da 9.750 euro

La seconda vincita è stata realizzata a Bastia Umbra, precisamente in via Firenze. In questo caso il premio ammonta a 9.750 euro.

La giocata effettuata nella città umbra ha consentito di centrare tre ambi e un terno, determinando così il secondo premio della giornata registrato nella provincia di Perugia.

Sommando i 9.750 euro ottenuti a Bastia Umbra ai 12.975 euro della vincita di Gubbio, il totale raggiunge 22.725 euro. Una doppietta che porta quindi l’Umbria tra i territori interessati dalle vincite dell’ultimo concorso del Lotto.

Il Lotto distribuisce 3,51 milioni di euro in Italia

Le due vincite umbre si inseriscono nel quadro più ampio dei premi distribuiti su tutto il territorio nazionale con il concorso del Lotto di martedì 18 agosto 2026.

L’ultima estrazione ha infatti assegnato complessivamente 3,51 milioni di euro in tutta Italia. Una cifra nella quale rientrano anche i premi ottenuti nelle ricevitorie di Gubbio e Bastia Umbra.

Il dato nazionale conferma la consistenza delle somme distribuite attraverso il gioco nel corso dell’anno. Le vincite dell’ultimo concorso si aggiungono infatti a quelle accumulate nei mesi precedenti.

Dall’inizio del 2026 distribuiti oltre 781 milioni

Dall’inizio del 2026, secondo i dati riportati, il Lotto ha distribuito complessivamente oltre 781,4 milioni di euro in premi sull’intero territorio italiano.

Il concorso del 18 agosto aggiunge altri 3,51 milioni di euro a questo totale. All’interno della distribuzione nazionale trovano spazio anche i 22.725 euro complessivi conquistati in provincia di Perugia.

Per l’Umbria la giornata si chiude dunque con due premi distinti, ottenuti a pochi chilometri di distanza ma attraverso combinazioni differenti: 12.975 euro a Gubbio con sei ambi, quattro terni e una quaterna e 9.750 euro a Bastia Umbra grazie a tre ambi e un terno.