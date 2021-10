Mancata partecipazione, indifferenza disprezzo dell’impegno delle persone

d ancora: grande tristezza, mista a rabbia, nell’attestare il bassissimo livello raggiunto nel rapporto fra Istituzione e cittadini da parte dell’ Amministrazione comunale di Bastia. Queste sono solo alcune delle parole che concludono il comunicato delche tanto si è speso e continua a spendersi per il territorio e per l’ambiente, attraverso il quale viene denunciato che, dopo 6 mesi dalla richiesta formulata all’Amministrazione per avere un incontro sulla questione fertirrigazione e stato di salute delle falde acquifere, questo è stato miracolosamente concesso e convocato un’ora prima dell’appuntamento stesso!

Fonte Partito democratico di Bastia Umbra

E ci vogliamo stupire? Assolutamente no! Anzi quello che il Comitato racconta è la dimostrazione reale e concreta di ciò che il Partito Democratico denuncia da tempo: l’incapacità e l’arroganza della Giunta Lungarotti nonché la totale non curanza dell’impegno e del lavoro altrui che, questa volta, si palesa attraverso la preoccupante inerzia che l’amministrazione ha avuto e sta avendo rispetto al tema dell’inquinamento delle falde acquifere a cui si aggiungono oltretutto gli intollerabili vacui proclami!

Deve essere considerato come molto grave

Ma come se non bastasse, ciò che più di tutto deve essere considerato come molto grave è che un tema così importante quale quello della salute pubblica che riguarda quindi l’intera città, resti taciuto alla collettività stessa! L’incontro per parlare dello stato di salute dei terreni e delle falde acquifere di Bastia, se è vero che è stato organizzato dall’amministrazione con i tecnici di ARPA, doveva essere esteso, non solo al Comitato e a tutte le forze di minoranza, che parimenti al comitato hanno lavorato monitorato ed attenzionato il tema della tutela ambientale e nello specifico di Costano, ma anche a TUTTI I CITTADINI perché tutti hanno diritto di conoscere lo stato di salute della nostra acqua, dei nostri pozzi, dei nostri terreni e di cosa è giusto/non giusto fare a livello di utilizzo di concimi chimici e biologici.

È giunto il tempo di tirare le somme, perché se fino a poco tempo fa era la minoranza, strumentale e faziosa, a dire che c’è una incapacità ad amministrare questa città, oggi ci sono molti soggetti che toccano concretamente con mano il modo di agire della Giunta Lungarotti e che, purtroppo, ne pagano anche le amare conseguenze!

Bastia merita molto di più e molto di meglio!