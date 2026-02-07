Manutenzione stradale: Forza Italia attacca l’inerzia del Comune

Il degrado delle arterie a Bastia Umbra preoccupa i residenti

Il panorama della viabilità cittadina sta attraversando una fase di criticità senza precedenti, trasformando la semplice circolazione quotidiana in un percorso a ostacoli per migliaia di automobilisti e residenti. La denuncia arriva direttamente da Giusy Grasso, segretario comunale di Forza Italia, che pone l’accento su una condizione di incuria che ha ormai superato i livelli di guardia. Secondo l’esponente azzurra, il territorio sta pagando il prezzo di una scarsa programmazione che ha trasformato le strade in un colabrodo di avvallamenti e fenditure, minando non solo il decoro della città ma soprattutto l’incolumità di chi si sposta su due e quattro ruote.

La paralisi amministrativa e il rischio per l’incolumità

Non si tratta più di una problematica legata a singoli episodi meteorologici o a usura localizzata, ma di un dissesto sistemico che sta interessando ampie porzioni della rete viaria. La segreteria di Forza Italia evidenzia come, nonostante le continue rimostranze sollevate dalla cittadinanza negli ultimi mesi, la risposta dei vertici comunali sia stata caratterizzata da un immobilismo preoccupante. La mancata pianificazione di interventi strutturali ha generato un clima di esasperazione tra i residenti, costretti a convivere con carreggiate degradate che mettono a dura prova le sospensioni dei veicoli e la stabilità di ciclisti e pedoni.

Arterie principali nel mirino della protesta politica

Il focus della denuncia di Grasso si sposta su zone nevralgiche per il traffico locale, citando esplicitamente arterie fondamentali come Via Firenze e Via Sicilia. Questi tratti, caratterizzati da un’alta densità abitativa e commerciale, rappresentano il simbolo di un abbandono che non trova giustificazioni tecniche plausibili. Per Giusy Grasso, la strategia dei piccoli interventi-tampone adottata finora si è rivelata del tutto fallimentare, poiché i rattoppi superficiali non reggono al passaggio costante dei mezzi pesanti e alle intemperie, portando a un ulteriore spreco di risorse pubbliche senza risolvere la radice del problema.

Un appello urgente per interventi definitivi e sicuri

La posizione di Forza Italia è netta: la gestione della sicurezza stradale a Bastia Umbra deve tornare a essere una priorità assoluta nell’agenda politica locale. L’accusa rivolta all’amministrazione è quella di aver minimizzato o, peggio, ignorato i segnali di allarme provenienti dal territorio. È necessario avviare immediatamente un piano di riqualificazione straordinario che preveda il rifacimento integrale del manto bituminoso nei punti più compromessi. La richiesta finale punta a ottenere impegni concreti e tempistiche certe, affinché il diritto a una mobilità sicura non resti soltanto una promessa elettorale inevasa ma diventi una realtà tangibile per tutta la comunità locale.