Martedì 6 giugno riapre il Penny di Bastiola, chiuso dopo incendio Maury’s

Riapre il Penny di Bastiola, dopo il terribile incendio del Maury’s

Riapre il Penny di Bastiola – Il Penny di Bastiola riapre e lo farà martedì 6 giugno 2023. L’ufficio relazioni esterne della ditta alo aveva annunciato, tempo una – nove settimana e la struttura sarà nuovamente funzionate. E finalmente il grande negozio riapre i battenti. L’ufficialità la danno gli stessi dipendenti in un post sul profilo di una di loro, dove sorridenti e felici annunciano la data.

Di fatto la chiusura forzata del Penny market di viale del Popolo ha reso orfana una intera comunità di quello che è il servizio di approvvigionamento di beni di prima necessità

Il grande incendio della notte tra il 12 e il 13 di aprile aveva praticamente distrutto il Maury’s, il megastore era stato praticamente divorato dalle fiamme. Il fuoco aveva lascito intatto solo la facciata del grande magazzino. Un disastro, con materiale andato in fiamme e ore ore di lavoro incessante dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati nella notte persino dall’aeroporto con tecnologie adatte per contrastare la diffusione di fuoco sviluppato e alimentato da materiale plastico, chimico e simili.

Le fiamme avevano danneggiato fortemente il magazzino del Penny che, a quanto sappiamo, resterà chiuso, più il forzato smaltimento del materiale che era all’interno. Il Penny market è un centro vendita indispensabile per la comunità bastiola, ma non solo. In viale del Popolo convergono clienti che arrivano un po’ da ogni territorio limitrofo al negozio.

Ottimo per tante ragioni, comodo per la gran parte delle persone. Anziani col trolley a piedi per andare a far spesa non erano una rarità e non averlo più ha costituito una grande fonte di disagio.

Si riaprirà al punto carni e il bancone alimentari, pane, dolci, salumi, insomma tutto come era prima, tranne il magazzino ma le derrate saranno trasportate dai camion che costantemente riforniranno i punto vendita.

Anche oggi che era festa i dipendenti erano lì a lavorare per sistemare, mettere a posto per restituire alla comunità il Penny che hanno sempre conosciuto e amato.

Appuntamento quindi martedì 6 giugno, orario negozio