Il 19 novembre sarà illustrato il programma delle feste 2026
📌 FLASH NEWS – A Terni gli studenti hanno incontrato magistrati e un neuropsichiatra infantile al Palazzo di Primavera per imparare a riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni. L’iniziativa «Oltre il silenzio» è stata promossa da Prefettura, Tribunale e Procura.
Villaggio delle Storie
Il progetto è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio. L’obiettivo è valorizzare il centro storico e sostenere le attività del territorio durante le festività. Il Comune punta a coinvolgere sia i residenti sia i visitatori, con proposte rivolte a tutte le fasce d’età.
Le installazioni scenografiche faranno da cornice alle iniziative nel centro di Bastia Umbra. Il programma prevede mercatini, spettacoli, laboratori creativi e attrazioni. Ai momenti di intrattenimento si affiancheranno quindi attività che prevedono la partecipazione del pubblico. La manifestazione accompagnerà la città per tutto il periodo natalizio, da inizio dicembre fino all’Epifania.
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