Salini “Serve un Piano Italia, senza infrastrutture il Paese si fermerà” MILANO (ITALPRESS) – Per l’Italia è indispensabile definire una strategia di lungo termine per il rilancio delle opere pubbliche che vada oltre la scadenza del Pnrr. A lanciare l’appello è l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini, in un’intervista al Sole 24 Ore, sottolineando che “le infrastrutture sono sempre più al centro dell’agenda politica degli Stati: […]

Banca del Fucino al fianco del Teatro dell’Opera di Roma per il prossimo triennio ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino rinnova per le prossime tre stagioni il proprio sostegno come Main Partner della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, dando continuità a un legame nato nel 2020, nel pieno della crisi pandemica. Unico istituto bancario a ricoprire questo ruolo, Banca del Fucino conferma così la propria vicinanza a una delle […]

In Italia sempre più over 65, la casa del futuro è su misura per gli anziani MILANO (ITALPRESS) – Secondo i dati Istat, in Italia 6,9 milioni di famiglie sono composte esclusivamente da over 65 e l’83,6% di queste vive in un’abitazione di proprietà. Esiste dunque un enorme patrimonio abitativo che può essere ripensato e reso più accessibile anzichè sostituito. L’accessibilità della casa non riguarda soltanto la possibilità di muoversi ma […]

Mattarella “Giovani non sono contenitori vuoti ma personalità con spirito critico” Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademIco dell'Università cattolica di Milano.

Pensioni, Salvini “Superiamo la legge Fornero già dal 2027” Così in un video sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Intesa Sanpaolo IMI Cib, IA motore di crescita ma il fattore umano resta cruciale MILANO (ITALPRESS) – Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno ridefinendo profondamente i modelli di business, le filiere produttive e i mercati dei capitali, affermandosi come una delle principali direttrici di trasformazione dell’economia globale. In questo scenario si è svolta a Milano la settima edizione dell’ICAIF (International Conference on Artificial Intelligence in Finance) organizzata dall’Association for […]

Bari, sequestrati beni per 5 milioni a presunto affiliato al clan Parisi BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca, emesso dalla Sezione III – Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, nei confronti di un soggetto residente nella provincia barese, attualmente detenuto, ritenuto affiliato al clan “Parisi” nonchè vertice del clan attivo […]

Assobiotec celebra 40 anni e presenta “Orizzonte Biotech 2036” ROMA (ITALPRESS) – Quarant’anni di storia e uno sguardo rivolto al futuro. Assobiotec – Federchimica ha celebrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il proprio quarantesimo anniversario con l’Assemblea pubblica 2026, presentando “Orizzonte Biotech 2036”, il progetto con cui l’Associazione intende contribuire a rafforzare la competitività del biotech italiano. Un percorso che […]

Istat, l’inflazione a ottobre sale al 5,5%. Pesano i prezzi energetici ROMA (ITALPRESS) – A ottobre 2026 l’inflazione sale a +5,5% (da +4,2% di settembre), attestandosi a un livello appena al di sopra di quello registrato ad agosto 2023 (era +5,4%). L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all’inflazione si deve […]