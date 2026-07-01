Ospedalicchio, stop alle auto per bonifica ordigno bellico giovedì

Piazza Buozzi chiusa al traffico per indagini preventive

La viabilità nel territorio comunale subisce una temporanea modifica per consentire lo svolgimento di importanti interventi legati alla sicurezza del territorio. Nella giornata di giovedì 2 luglio, la frazione di Ospedalicchio è interessata da un provvedimento di chiusura totale al transito veicolare e di divieto di sosta che riguarda direttamente l’area di Piazza Buozzi. Le restrizioni alla circolazione stradale diventano effettive a partire dalle ore 7:00 del mattino e restano in vigore fino alle ore 19:00 della stessa giornata, per una durata complessiva di dodici ore.

I motivi del provvedimento

Il blocco temporaneo del transito si rende necessario per permettere ai tecnici specializzati di effettuare le operazioni di verifica preventiva relative alla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi. Questa specifica attività costituisce una fase propedeutica obbligatoria e fondamentale prima dell’avvio ufficiale dei successivi lavori di riqualificazione programmati all’interno della medesima Piazza Buozzi. Le indagini nel sottosuolo servono a scongiurare ogni tipo di rischio prima che i mezzi meccanici inizino le procedure di scavo e di movimentazione della terra.

Sicurezza e tutela dei lavoratori

La scelta di compiere questi accertamenti deriva dalla necessità di garantire la massima sicurezza pubblica e di tutelare l’incolumità dei lavoratori che saranno impegnati nel futuro cantiere. La zona in questione è infatti considerata potenzialmente a rischio per via delle storiche attività di bombardamento che hanno colpito il territorio in passato. Per questa ragione le istituzioni hanno pianificato il controllo accurato dell’area prima di autorizzare qualsiasi intervento strutturale profondo.

Indicazioni per la cittadinanza

L’amministrazione rivolge un invito esplicito a tutti i residenti e agli automobilisti affinché prestino la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea che viene installata nelle vie d’accesso alla piazza per indicare i percorsi alternativi. Le autorità locali ringraziano anticipatamente l’intera cittadinanza per la collaborazione e per il rispetto dei divieti, scusandosi per i disagi momentanei legati alla modifica del traffico che sono comunque indispensabili per la tutela della collettività e per la successiva realizzazione delle opere pubbliche previste.