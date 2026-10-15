Protezione Civile, boom adesioni al corso di Bastia Umbra

Adesioni oltre le aspettative per il percorso formativo

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra registra adesioni oltre le attese al Corso Base di Protezione Civile. Per accogliere tutti i partecipanti, Comune e Umbriafiere ampliano gli spazi formativi. Avvio il 23 ottobre con incontro inaugurale aperto alla città

Bastia Umbra, 15 10 2026 – Bastia Umbra conferma una forte partecipazione della cittadinanza alle iniziative dedicate alla sicurezza e alla prevenzione, come riporta il comunicato di Irena Marra – Comune di Bastia Umbra.

Il Corso Base di Protezione Civile, promosso dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ha infatti raccolto un numero di iscrizioni particolarmente elevato in vista dell’avvio fissato per il 23 ottobre. L’ampia risposta del territorio rappresenta un segnale significativo dell’interesse verso i temi della tutela della comunità e dell’impegno civico. L’iniziativa ha attirato numerosi cittadini desiderosi di approfondire il funzionamento del sistema di Protezione Civile e di acquisire una maggiore consapevolezza sui comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza. L’alto numero di richieste ha reso necessario un intervento organizzativo finalizzato ad aumentare la capacità di accoglienza. Per questo motivo si è rivelata determinante la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Umbriafiere SpA. Grazie a questo lavoro congiunto è stato possibile individuare ambienti più ampi e adeguati alle esigenze formative del corso. La revisione della logistica consentirà di accogliere tutti gli iscritti, evitando limitazioni nella partecipazione e garantendo lo svolgimento regolare delle attività previste.

La scelta delle nuove sedi nasce quindi dalla volontà di rispondere concretamente all’interesse manifestato dalla popolazione e di offrire a ciascun partecipante l’opportunità di prendere parte al programma senza esclusioni. L’apertura ufficiale del percorso è in programma per il 23 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, in Piazza Umberto I.

La serata inaugurale sarà dedicata alla presentazione del progetto e ai valori che caratterizzano il mondo del volontariato. L’appuntamento rappresenterà il primo momento di incontro tra organizzatori, volontari e cittadini interessati a conoscere più da vicino le attività della Protezione Civile. Successivamente, gli incontri di carattere formativo e operativo si svolgeranno nella Sala Formazione di Umbriafiere SpA, in Piazza Moncada, nelle vicinanze della sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. L’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della prevenzione e aumentare il livello di conoscenza dei rischi che possono interessare la comunità locale. Attraverso il percorso didattico, i partecipanti potranno acquisire informazioni utili sui comportamenti corretti da adottare durante le emergenze e comprendere meglio il ruolo svolto dalle strutture che operano nel sistema di Protezione Civile. L’attività formativa offrirà inoltre una panoramica sulle modalità di coordinamento tra istituzioni, enti di soccorso e volontariato, evidenziando l’importanza della collaborazione tra soggetti diversi nella gestione delle criticità.

Il risultato ottenuto dalle iscrizioni rappresenta un indicatore della sensibilità presente a Bastia Umbra sui temi della solidarietà e della sicurezza collettiva. La forte adesione evidenzia l’interesse dei cittadini verso percorsi che favoriscono conoscenza, responsabilità e partecipazione attiva.

Il successo registrato dal corso conferma così il valore della formazione come strumento di crescita civica e di rafforzamento della coesione sociale, elementi fondamentali per costruire una comunità sempre più preparata ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Le date del Corso sono le seguenti:

DAL 23 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2026

Comune di Bastia Umbra | Protezione Civile – Nazionale – Volontariato

OTTOBRE 23 | ore 21:00 Presentazione del corso – Saluti del Sindaco di Bastia Umbra e introduzione a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra

OTTOBRE 27 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Il Sistema Nazionale della Protezione Civile Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria Dirigente/Funzionario Sezione Gestione Sala Operativa e Pianificazione di P.C.

NOVEMBRE 03 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Il Volontariato di Protezione Civile Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria Funzionario Sezione Logistica Volontariato

NOVEMBRE 06 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Analisi dei Rischi dell’ambiente e del territorio e diffusione della Cultura di Protezione Civile Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria – Funzionario Sezione Centro Funzionale multirischio e attività tecniche Volontario Istruttore IO NON RISCHIO

NOVEMBRE 10 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Piano Comunale di Protezione Civile ANCI Umbria Prociv in collaborazione con Comune di Bastia Umbra

NOVEMBRE 13 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Il percorso della Sicurezza. I dispositivi individuali di protezione AIPAC – Associazione di Ingegneri per la Protezione dell’Ambiente e del Costruito

NOVEMBRE 17 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Primo Soccorso e cenni di psicologia dell’emergenza Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Bastia Umbra

NOVEMBRE 20 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) Trasmissione e Cartografia Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra

NOVEMBRE 24 | ore 21:00 (Dalle 21:00 alle 23:00) La colonna mobile di Protezione Civile Servizio di Protezione Civile della Regione Umbria – Funzionario Sezione Logistica Volontariato

NOVEMBRE 29 | ore 09:00 (Dalle 09:00 alle 13:00) Simulazioni pratiche Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra.



GRATUITO e aperto DAI 16 ANNI DI ETÀ

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione che si potrà effettuare presso l’ufficio URP del Comune di Bastia Umbra.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato valido per gli usi consentiti dalla legge. Posti limitati.

SEDI DEGLI INCONTRI

23 Ottobre ore 21:00 Serata di apertura presso: Auditorium Sant’Angelo Piazza Umberto I, Bastia Umbra

TUTTI GLI INCONTRI PRESSO Sala Formazione di Umbriafiere SpA Piazza Moncada, 1°Piano Bastia Umbra

