Quasi cento ragazzi in piazza per la caccia al tesoro Insula

La Pro Loco celebra il successo degli eventi estivi in città

📌 FLASH NEWS – Quasi cento ragazzi tra i 10 e i 16 anni hanno animato Bastia Umbra con la caccia al tesoro dell’Insula organizzata dalla Pro Loco con Fabrizio Raspa. Coinvolti anche i genitori. Adesso l’attenzione va sul Premio Insula Romana.

Una piazza invasa dai ragazzi per la caccia al tesoro

Una serata all’insegna del gioco, della partecipazione e della socialità ha animato Bastia Umbra, dove giovedì 6 agosto quasi cento ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni hanno preso parte alla caccia al tesoro dell’Insula, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra con il prezioso supporto dell’ideatore Fabrizio Raspa.

La manifestazione ha richiamato numerosi giovani che, divisi nel corso del gioco, hanno attraversato la piazza e le vie circostanti alla ricerca degli indizi necessari per individuare le diverse tappe previste dal percorso.

Il centro cittadino si è così trasformato nello scenario di una grande caccia al tesoro, con i partecipanti impegnati a interpretare gli indizi, raggiungere i luoghi indicati e recuperare gli oggetti richiesti per poter superare ciascuna prova.

La presenza di quasi cento ragazzi ha contribuito a creare un’atmosfera particolarmente vivace, coinvolgendo non soltanto i partecipanti più giovani ma anche le loro famiglie.

Nel gioco coinvolti anche numerosi genitori

Uno degli aspetti che ha caratterizzato maggiormente l’iniziativa è stata infatti la partecipazione dei genitori. Molti adulti hanno deciso di accompagnare i ragazzi nell’avventura, collaborando alla soluzione degli enigmi e alla ricerca dei luoghi richiamati dagli indizi.

Il loro contributo è stato importante anche nella fase di recupero degli oggetti necessari per completare le singole tappe. La caccia al tesoro ha assunto così una dimensione capace di coinvolgere contemporaneamente generazioni diverse, trasformando il gioco in un’occasione di incontro e condivisione.

Per alcune ore la piazza e le strade limitrofe sono state attraversate dai partecipanti alla ricerca delle soluzioni necessarie per procedere lungo il percorso del tesoro dell’Insula.

L’evento si inserisce nel programma di iniziative che la Pro Loco di Bastia Umbra ha realizzato durante gli ultimi mesi con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e riportare cittadini e famiglie negli spazi pubblici della città.

Luisa Mancinelli traccia il bilancio degli eventi estivi

La presidente della Pro Loco, Luisa Mancinelli, ha espresso soddisfazione per la risposta ottenuta dalla caccia al tesoro e, più complessivamente, dalle manifestazioni promosse dall’associazione nel corso della stagione.

Secondo quanto riferito dalla presidente, la Pro Loco ha dedicato un impegno significativo all’organizzazione di appuntamenti capaci di ottenere una consistente partecipazione di pubblico.

Tra gli eventi ricordati figura anche la serata tributo dedicata a Lucio Camacho, che ha richiamato in piazza numerosi bastioli. Un risultato che, insieme alla partecipazione registrata durante la caccia al tesoro, rappresenta per l’associazione un riscontro sull’interesse della comunità nei confronti delle iniziative proposte.

La serata del 6 agosto ha offerto un’ulteriore conferma di questa partecipazione, con una piazza affollata di giovani, genitori e cittadini.

Socialità e appartenenza al centro delle iniziative

Alla base dell’attività della Pro Loco c’è la volontà di favorire momenti di socialità attraverso manifestazioni capaci di portare le persone fuori dalle proprie abitazioni e creare occasioni nelle quali incontrarsi e condividere esperienze.

Nella visione espressa dall’associazione, gli eventi non rappresentano soltanto momenti di intrattenimento. Le iniziative pubbliche possono diventare strumenti attraverso i quali creare nuove relazioni, consolidare quelle già esistenti e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Manifestazioni, feste e appuntamenti dedicati alle tradizioni consentono infatti di mettere a disposizione dei cittadini luoghi nei quali ritrovarsi e vivere insieme esperienze diverse dalla quotidianità.

Un’attenzione particolare viene riservata anche al rapporto tra le generazioni. La caccia al tesoro ne è stata un esempio concreto, grazie alla presenza contemporanea di ragazzi e genitori impegnati nello stesso percorso e nella soluzione delle prove.

Dagli appuntamenti estivi al Premio Insula Romana

Con la conclusione degli eventi estivi, l’attività della Pro Loco di Bastia Umbra entra ora in una nuova fase. L’associazione si prepara infatti ad affrontare il capitolo dedicato al Premio Insula Romana, uno degli appuntamenti verso i quali si concentra adesso l’attenzione organizzativa.

Il percorso della manifestazione è già avviato e resta aperto il bando relativo alla sezione poesia, per il quale sarà possibile partecipare fino al 30 settembre.

Dopo una stagione caratterizzata da iniziative capaci di richiamare pubblico e coinvolgere direttamente cittadini e famiglie, la Pro Loco guarda quindi al prossimo appuntamento.

La caccia al tesoro del 6 agosto chiude simbolicamente una fase nella quale la piazza di Bastia Umbra è tornata a essere luogo di incontro e partecipazione. Quasi cento ragazzi, insieme ai loro genitori, hanno attraversato il centro alla ricerca degli indizi dell’Insula, trasformando per una sera il gioco in un momento collettivo.

Ora l’attenzione si sposta sul Premio Insula Romana e sulla scadenza del 30 settembre prevista per il bando della sezione dedicata alla poesia, aprendo un nuovo capitolo dell’attività promossa dalla Pro Loco sul territorio.