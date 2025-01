Raccolta firme contro il TRED, superate le 1400 adesioni

Oltre 1400 firme raccolte e una crescente partecipazione alla protesta contro il sistema di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche. Il Comitato Sì Rotatoria – No TRED ha registrato un’affluenza massiccia all’incontro di San Lorenzo, confermando la volontà di agire collettivamente per contestare il funzionamento dell’impianto.

La portavoce Paola Mela ha evidenziato come la mobilitazione dimostri il disagio della comunità, convinta che il dispositivo sia stato introdotto senza una gestione adeguata. Secondo il Comitato, la mancanza di informazione preventiva e di verifiche approfondite avrebbe reso il sistema un ulteriore ostacolo per i cittadini, già alle prese con difficoltà economiche. Solo con l’invio dei verbali, il problema è emerso pubblicamente, coinvolgendo non solo i residenti di Bastia, ma anche lavoratori e frequentatori abituali della zona.

Anche Katiuscia Malfetta, altra portavoce, ha sottolineato i dubbi sulla regolarità dell’installazione, segnalando l’assenza di una delibera di giunta che ne autorizzi il posizionamento. Inoltre, il Comitato ha sollevato preoccupazioni sulla variabilità delle fasi semaforiche, che potrebbe aver reso l’incrocio più pericoloso invece di migliorare la sicurezza stradale. Dall’analisi dei verbali raccolti per i ricorsi collettivi, emerge che molte delle sanzioni sono state inflitte a cittadini normalmente rispettosi delle norme, con casi limite come 16 multe ricevute dalla stessa persona.

L’attenzione ora si concentra sull’incontro richiesto con il Prefetto, mentre per la prossima settimana è prevista una nuova assemblea del Comitato per aggiornamenti e per proseguire con i ricorsi. La raccolta firme continuerà fino alla consegna della petizione al Sindaco e al Consiglio Comunale, programmata per la prima settimana di febbraio.