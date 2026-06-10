Regolamento arredo urbano: Bastia Umbra avvia confronto

Presentata la bozza ai cittadini, a Bastia Umbra

La serata davanti al Municipio

Martedì 9 giugno 2026, nel piazzale antistante il Municipio di Bastia Umbra, l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza la bozza del nuovo Regolamento comunale sul decoro e sull’arredo urbano. La serata, svoltasi all’aperto in un clima estivo favorevole, ha rappresentato il primo momento ufficiale di dialogo tra l’ente locale e la comunità su uno strumento destinato a ridefinire le regole per gli spazi pubblici e gli elementi visibili dalla pubblica via.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione non è soltanto quello di introdurre nuove norme, ma di avviare un percorso partecipato capace di raccogliere le istanze di cittadini, esercenti, professionisti e associazioni di categoria. Il tutto nell’ottica di costruire uno strumento condiviso, equilibrato e concretamente applicabile.

Le parole del Sindaco Pecci

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco Erigo Pecci, che ha esposto i principi fondanti del nuovo regolamento. Il primo cittadino ha posto l’accento sulla volontà dell’Amministrazione di dotare Bastia Umbra di uno strumento capace di tenere insieme decoro, funzionalità e vivibilità degli spazi urbani, valorizzando al tempo stesso l’identità architettonica e paesaggistica della città. Pecci ha inoltre rimarcato come il regolamento punti anche a semplificare e snellire le procedure burocratiche, riducendo gli oneri per chi opera sul territorio.

Gli assessori illustrano i contenuti tecnici

La parte più tecnica dell’incontro è stata affidata all’Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio Ramona Furiani e all’Assessore al Commercio Marcello Rosignoli. I due amministratori hanno approfondito i principali ambiti di applicazione del documento, ringraziando il Responsabile del Servizio Edilizia del Comune, il dottor Gianluca Panzieri, per il lavoro svolto nella redazione della bozza.

Il regolamento disciplina la tutela, la valorizzazione e la gestione del decoro urbano e di tutti gli elementi di arredo collocati su suolo pubblico oppure su spazi privati visibili o accessibili dalla pubblica via. Tra le finalità centrali figurano la costruzione di un’immagine urbana più armonica e coerente, la salvaguardia dei valori storici e paesaggistici del territorio e il miglioramento della qualità complessiva degli spazi destinati alla collettività.

I principi generali del documento

Il testo introduce una serie di principi guida che dovranno orientare ogni intervento sugli spazi pubblici. Si tratta di criteri quali l’integrazione con il contesto architettonico circostante, la coerenza formale e cromatica degli elementi installati, la reversibilità delle installazioni temporanee e il contenimento dell’impatto visivo. A questi si aggiungono considerazioni legate alla sostenibilità ambientale ed energetica e all’accessibilità universale, due aspetti sempre più centrali nella pianificazione urbana contemporanea.

Particolare attenzione è dedicata agli elementi di arredo più diffusi nella realtà quotidiana delle città: infissi, serramenti, vetrine, portoni, insegne, targhe, tende parasole, ombrelloni, impianti di illuminazione e dehors. Per ciascuno di questi elementi il regolamento definisce criteri specifici, con l’obiettivo di garantire l’impiego di materiali durevoli, un’installazione sicura e un costante mantenimento delle condizioni di decoro.

Dehors e occupazione del suolo pubblico

Uno dei capitoli più attesi della bozza riguarda la disciplina dei dehors e, più in generale, dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività economiche. Il regolamento intende permettere agli esercenti di sfruttare gli spazi esterni in modo ordinato e funzionale, senza tuttavia compromettere la sicurezza, la fruibilità pedonale e la qualità estetica del contesto urbano.

Le indicazioni contenute nel documento coprono aspetti molto concreti: dimensioni delle strutture, tipologie di materiali ammessi, caratteristiche delle coperture, modalità di installazione delle pedane, criteri per tavoli, sedute, impianti e sistemi di riscaldamento. Si tratta di un insieme di regole pensato per rispondere alle esigenze pratiche degli esercenti, ma nel rispetto di standard estetici e funzionali chiari.

Tre zone, tre regimi normativi

Un elemento qualificante del nuovo regolamento è la suddivisione del territorio comunale in tre distinte zone, ciascuna con indicazioni differenziate. La Zona 1 comprende il centro storico, sottoposto alle norme più stringenti in virtù del suo valore storico, architettonico e paesaggistico. La Zona 2 include gli ambiti limitrofi al centro, con criteri intermedi. La Zona 3, infine, riguarda il restante territorio comunale, dove le disposizioni sono proporzionate alle caratteristiche urbanistiche meno vincolate di questi contesti.

Questa articolazione territoriale consente di applicare norme calibrate sulla realtà di ogni area, evitando un approccio uniforme che rischierebbe di risultare inadeguato tanto nel cuore storico della città quanto nelle zone periferiche.

Adeguamento degli elementi esistenti

La bozza affronta anche il delicato tema degli elementi già installati che risultano non conformi alle nuove disposizioni, in particolare nel centro storico. Il percorso di adeguamento previsto è graduale e proporzionato, pensato per non gravare eccessivamente su privati e imprese. Gli interventi di messa a norma saranno richiesti principalmente in occasione di lavori edilizi, rifacimenti, sostituzioni o rinnovi delle relative concessioni.

Il controllo sull’applicazione delle norme sarà affidato agli uffici comunali competenti e alla Polizia Locale. Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche riguardo alla gestione dei cantieri, alla cura delle aree verdi, ai divieti, alle sanzioni applicabili in caso di violazioni e agli obblighi di ripristino a carico di chi non rispetta le prescrizioni.

Il percorso verso l’approvazione

L’incontro del 9 giugno ha segnato l’avvio formale di un percorso di confronto che l’Amministrazione intende proseguire nelle settimane successive. L’obiettivo è arrivare a un testo definitivo che sappia rispondere concretamente alle esigenze della città, delle imprese e dei cittadini, senza trascurare la necessità di preservare e valorizzare il patrimonio identitario di Bastia Umbra. La partecipazione registrata alla serata ha confermato l’interesse diffuso attorno a un tema che tocca direttamente la vita quotidiana di chi abita, lavora e frequenta gli spazi pubblici della città.