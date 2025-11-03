Rotatoria Bastia Umbra: richiesta trasparenza e chiarimenti urgenti

Comitato “Sì rotatoria – No T-red” pretende informazioni ufficiali e partecipazione

Il Comitato “Sì rotatoria – No T-red” ha inoltrato al Comune di Bastia Umbra due formali richieste di chiarimento in merito al progetto di realizzazione della rotatoria che dovrebbe sostituire l’attuale intersezione semaforica dotata di T-red, sulla confluenza tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni. Le istanze arrivano dopo l’assemblea pubblica del 27 ottobre a San Lorenzo, durante la quale il Sindaco aveva confermato l’inclusione della rotatoria nella programmazione comunale, affermazione però smentita dalla verifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale il 22 ottobre, in cui il progetto risulta assente.

Il Comitato chiede spiegazioni formali sulla mancata inserzione dell’opera nel Piano e sui motivi discrepanze tra quanto dichiarato e gli atti ufficiali, nonché indicazioni sulle basi normative che giustificherebbero il proseguimento del procedimento progettuale in assenza della prevista inclusione.

Inoltre, è stata avanzata una richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi, ai sensi della normativa vigente (Legge 241/1990), per rappresentare gli interessi della comunità locale di San Lorenzo e zone limitrofe. Il Comitato intende essere ammesso come portatore di interessi diffusi, ricevere la convocazione ufficiale con ordine del giorno e poter presentare osservazioni o sedere come uditore, in piena trasparenza.

Le portavoce sottolineano che l’obiettivo è assicurare un dialogo corretto, trasparente e rispettoso delle procedure amministrative, evidenziando che la confusione derivante dalle precedenti comunicazioni pubbliche richiede un immediato chiarimento degli atti e il rispetto dei diritti di partecipazione.

Il Comitato conferma l’impegno al confronto costruttivo ma rimane fermo nel monitorare il rispetto delle regole, dei tempi amministrativi e della gestione responsabile delle scelte urbanistiche e infrastrutturali del territorio.