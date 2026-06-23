San Bartolo riqualificata la pista polisportiva locale

Dragon Boat Festival, a Pechino 8,4 mln di visite turistiche durante le vacanze PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha registrato 8,466 milioni di visite turistiche durante i tre giorni di vacanze per il Dragon Boat Festival, secondo i dati dell’Ufficio municipale della Cultura e del Turismo della Capitale cinese. Secondo la stessa fonte, le entrate turistiche totali hanno raggiunto gli 11,35 miliardi di yuan (circa 1,67 miliardi di […]

Messi nella storia, l’Argentina batte l’Austria e va ai sedicesimi Doppietta per l'ex Barça che con 18 gol diventa il miglior bomber di sempre ai Mondiali

Chongqing potenzia servizio treni merci Cina-Europa per export auto CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci Cina-Europa carico di nuovi container multiuso per automobili, da 40 piedi e 35 tonnellate, è partito oggi da Chongqing, nella Cina sud-occidentale. I container trasportano 182 automobili della China Changan Automobile Group Co., Ltd., una casa automobilistica con sede a Chongqing, importante polo della produzione automobilistica. Con i […]

Ue, Schlein “Meloni faccia con noi battaglia per rilancio industriale” Così la segretaria del Pd in occasione dell'evento "L'Europa che vogliamo", organizzato dalla delegazione PD al Parlamento europeo.

Usa-Iran, Cina auspica progressi nei colloqui PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina spera che l’Iran e gli Stati Uniti mantengano “lo slancio nei negoziati” e “continuino a compiere sforzi concertati per ottenere progressi positivi nei colloqui”, come dichiarato dal portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.La Cina sostiene gli sforzi di mediazione compiuti dal Pakistan, dal Qatar e da altre […]

Schwazer “Mai assunto Epo o altro, stavolta non mi difenderò più” BOLZANO (ITALPRESS) – “Sono innocente, non ho assunto Epo così come non ho assunto altre sostanze vietate. Stavolta, però, non mi difenderò più, perchè non ho più la forza e l’energia per farlo”. Così Alex Schwazer in una conferenza stampa a Bolzano, organizzata in seguito alla positività all’eritropoietina, evidenziata in un controllo antidoping effettuato durante […]

Roma capitale dello skateboarding, spettacolo e trick a Colle Oppio e Ostia Numeri da record per la World Cup 2026

Malagò nuovo presidente della Figc, eletto con il 68,58% dei voti L'ex numeno uno del Coni ha battuto la concorrenza di Giancarlo Abete

Arriva su tivusat Inultra, nuovo canale in 4K ROMA (ITALPRESS) – Debutta sulla piattaforma satellitare gratuita Inultra, il nuovo canale in 4K dedicato a chi ama viaggiare, esplorare e scoprire storie, luoghi e passioni provenienti da ogni parte del mondo. Disponibile al numero 223 di tivusat, la programmazione spazia dai viaggi all’avventura, dallo sport ai motori, dalla cucina al benessere, con produzioni capaci […]