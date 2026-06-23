San Bartolo riqualificata la pista polisportiva locale

Nuovo impianto per lo sport inaugurato sabato nel ravennate
Bastia Umbra, 23 06 2026 – Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione per la rinnovata pista polisportiva di San Bartolo. L’evento segna la conclusione formale dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato la piastra polivalente situata nei pressi del centro sociale locale. L’intervento rappresenta una tappa significativa per il potenziamento delle infrastrutture pubbliche della frazione. La cittadinanza è invitata a partecipare al taglio del nastro che restituirà un tassello centrale alla vita aggregativa del quartiere. L’intera operazione ha richiesto uno stanziamento complessivo di 220.000 euro, coperto integralmente mediante l’impiego di risorse provenienti dai bilanci comunali e regionali. I fondi sono stati interamente indirizzati all’ammodernamento strutturale della superficie di gioco esistente. Il cantiere ha affrontato diverse criticità legate all’usura del tempo, risolvendo i problemi di stabilità del fondo e predisponendo l’area per un utilizzo intensivo ed eterogeneo da parte delle diverse fasce della popolazione locale.
Dal punto di vista prettamente tecnico, i lavori si sono concentrati sulla completa rifunzionalizzazione della piastra. Gli operai hanno provveduto al rifacimento della pavimentazione esterna, integrando anche una nuova e precisa segnatura orizzontale per i vari campi da gioco polivalenti. Parallelamente, il progetto ha previsto il posizionamento di moderne dotazioni sportive e la sistemazione complessiva delle aree perimetrali di pertinenza. Ogni singola opera è stata pianificata con il preciso obiettivo di garantire la massima fruibilità dello spazio in condizioni di totale sicurezza. Attraverso questo recupero infrastrutturale, l’impianto punta a confermarsi nuovamente come il cuore pulsante della socialità della frazione ravennate. La struttura consentirà lo svolgimento di molteplici attività motorie, ricreative e di intrattenimento per i residenti. I giovani, le famiglie e le associazioni del territorio avranno a disposizione un punto d’incontro moderno. Il centro sociale adiacente vedrà così potenziato il proprio ruolo di riferimento territoriale, aumentando la capacità ricettiva per le iniziative comunitarie.
I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno espresso forte soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo e hanno posto l’accento sulla duplice valenza dell’opera. Accanto all’evidente ammodernamento delle infrastrutture si colloca infatti un profondo beneficio sul piano dell’inclusione sociale. Investire nella manutenzione e nel rilancio del patrimonio pubblico significa offrire risposte concrete alla domanda di spazi di aggregazione. Il miglioramento qualitativo dei quartieri e delle frazioni periferiche passa necessariamente attraverso interventi mirati sui luoghi di condivisione quotidiana.
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