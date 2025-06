San Lorenzo, il Comune annulla le multe dell’incrocio TRED

Assemblea pubblica il 2 luglio per aggiornare i cittadini

Il Comitato “Sì Rotatoria – No TRED” ha convocato un’assemblea pubblica per il prossimo 2 luglio alle ore 21:00 presso il Centro Sociale di San Lorenzo, per informare i cittadini sugli sviluppi della questione relativa alle sanzioni comminate all’incrocio TRED. L’iniziativa si colloca all’indomani di significativi cambiamenti nella gestione dei verbali da parte dell’amministrazione comunale, che ha disposto l’annullamento di tutte le multe contestate in seguito alle prime sentenze emesse dal Giudice di Pace.

L’annullamento è stato ufficializzato tramite una determina dirigenziale e riguarda tutti i verbali oggetto di ricorso, comprese le udienze già fissate. La decisione dell’ente, secondo quanto reso noto, è maturata a fronte delle prime condanne da parte del Giudice di Pace, che ha attribuito al Comune le spese legali, e della previsione di nuove pronunce sfavorevoli che avrebbero potuto arrecare ulteriori danni economici alle casse comunali.

L’assemblea del Comitato intende fornire un quadro chiaro e aggiornato sull’esito dei ricorsi e sulle azioni intraprese finora. Sarà anche un’occasione per offrire supporto ai cittadini che si trovano ancora coinvolti nella vicenda, soprattutto per quanto riguarda la sanzione accessoria legata alla mancata comunicazione dei dati del conducente, per la quale è ancora possibile presentare opposizione nei termini previsti.

Secondo quanto riferito dal Comitato, molti cittadini hanno ricevuto sanzioni accessorie anche in assenza di notifica del verbale originario. In questi casi, si invita a contattare direttamente la Polizia Locale per ottenere chiarimenti e procedere con le eventuali rettifiche del caso. Il tema sarà affrontato nel corso dell’assemblea, insieme agli strumenti di tutela disponibili per i cittadini coinvolti.

San Lorenzo

Il Comitato “Sì Rotatoria – No TRED” si è costituito nei mesi scorsi per denunciare le criticità dell’incrocio TRED, punto in cui è stata rilevata un’anomala frequenza di sanzioni elevate attraverso dispositivi elettronici. Fin dall’inizio, il gruppo ha chiesto l’annullamento delle multe in autotutela, contestando la legittimità delle rilevazioni automatiche e il mancato rispetto dei requisiti di chiarezza e sicurezza della segnaletica presente nell’area interessata.

Le recenti sentenze del Giudice di Pace hanno rappresentato un punto di svolta nella vicenda. In particolare, l’autorità giudiziaria ha accolto i primi ricorsi ritenendo fondate le contestazioni presentate dai cittadini. Conseguentemente, è stata disposta non solo l’archiviazione dei procedimenti, ma anche la condanna del Comune alla restituzione delle spese sostenute per il ricorso, tra cui il contributo unificato pari a 43 euro. Lo stesso esito è stato applicato ai 17 ricorsi che erano in udienza nella giornata odierna, tutti archiviati per cessazione della materia del contendere.

Alla luce di questi sviluppi, il Comitato sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione sul caso, sollecitando la partecipazione dei cittadini all’incontro del 2 luglio. Durante l’assemblea saranno forniti aggiornamenti sui ricorsi in corso, indicazioni operative su come presentare opposizione per le sanzioni accessorie e chiarimenti sulle prospettive future dell’azione collettiva.

Sebbene l’annullamento delle multe rappresenti un passaggio significativo, il Comitato ritiene che non si possa abbassare la guardia fino a quando tutti i procedimenti aperti non saranno definitivamente risolti. La mobilitazione civica resta dunque centrale, sia per ottenere il pieno riconoscimento delle istanze sollevate, sia per stimolare un’ulteriore azione in autotutela da parte dell’amministrazione, al fine di prevenire nuovi contenziosi.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la comunità di San Lorenzo, anche a coloro che non hanno ancora intrapreso alcuna iniziativa legale ma intendono comprendere meglio il proprio margine d’azione. Il Comitato ricorda che, per evitare la decadenza dei termini di impugnazione, è essenziale agire tempestivamente, avvalendosi del supporto legale disponibile durante l’incontro.

L’intera vicenda dell’incrocio TRED si inserisce in un più ampio dibattito sulla gestione della mobilità e sulla necessità di interventi infrastrutturali. A tal riguardo, il Comitato ha più volte ribadito la propria proposta di realizzazione di una rotatoria al posto dell’attuale incrocio, considerata la soluzione più sicura ed efficace per la viabilità dell’area.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’assemblea del 2 luglio rappresenta un passaggio chiave per fare il punto sulla situazione e pianificare le prossime iniziative, nella prospettiva di un dialogo costruttivo tra cittadinanza e istituzioni.